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Кім Кардашян у маленькому бікіні граціозно вийшла з води: відео

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Світська левиця Кім Кардашян показала, як треба виходити з води в мінібікіні. Шанувальники у захваті від Кім!

Світська левиця, модель і бізнесвумен Кім Кардашян, яка нещодавно відзначила 40-річчя, продовжує розбурхувати фантазію шанувальників відвертими образами.

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Інстадіва записала відео на морському курорті, на якому з'явилася в пікантному купальнику. Ролик з'явився в Інстаграмі. У кадрі Кім виходить з води в мінібікіні яскраво-салатового кольору, сексуально виляючи стегнами. На відео видно жіночну фігуру Кардашян.

Фоловери прокоментували відео і назвали Кім неймовірною і "гарячою штучкою".

Днями Каньє Весту вдалося по-справжньому здивувати свою дружину в день її 40-річчя. Репер-мільярдер подарував Кім Кардашян голограму її батька Роберта, який помер від раку стравоходу 17 років тому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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