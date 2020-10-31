Каньє Вест зробив для Кім Кардашян дуже особливий подарунок

Каньє Вест вдалося по-справжньому здивувати свою дружину в день її 40-річчя. Репер-мільярдер подарував Кім Кардашян голограму її батька Роберта, який помер від раку стравоходу 17 років тому.

"Каньє зробив мені найбільш змістовний подарунок в житті. Особливий сюрприз з небес. Голограму мого батька, – написала зірка реаліті-шоу в Twitter. – Це так реалістично! Ми дивилися це знову і знову, переповнені емоціями. Я навіть не можу описати, що це значило для мене і моїх сестер, мого брата, моєї мами і найближчих друзів. Велике спасибі Каньє за цей спогад, що залишиться зі мною на все життя".

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Кардашян опублікувала в соцмережах відео, на якому деталізована голограма вимовляє: "Тобі 40 і ти зовсім доросла. Ти виглядаєш прекрасно, точно так само, як в дитинстві. Я слідкую за тобою, твоїми сестрами, братом і дітьми щодня. Я так пишаюся жінкою, якою ти стала, Кімберлі, і всім, чого ти досягла. Але найбільше вражає твоє прагнення стати юристом і продовжити мою спадщину".

Роберт Кардашян був знаменитим американським юристом вірменського походження. Він отримав славу, захищаючи в суді футболіста О. Джея Сімпсона, якого звинувачували у вбивстві його колишньої дружини.

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