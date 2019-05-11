Кім Кардашян і Каньє Вест вчетверте стали батьками

Знаменита модель і телезірка Кім Кардашян та її чоловік репер Каньє Вест у четвертий раз стали батьками. Про це зірка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Twitter.

Зіркова пара Кім Кардашян і Каньє Вест учетверте стали батьками. Хлопчика в п'ятницю, 10 травня, народила сурогатна мама.

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"Він вже тут, і він ідеальний", – пораділа Кардашян у своєму мікроблозі. При цьому вона не уточнила деталей з приводу зросту і ваги. Ім'я також поки не розкривається.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 травня 2019 р.

Зірка додала, що дитина є близнюком молодшої дочки Чикаго.

"Я впевнена, що він сильно зміниться, але зараз він виглядає так само, як вона", – зізналася модель.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 травня 2019 р.

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