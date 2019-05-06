Стало відомо, скільки власниця найвідоміших сідниць заробляє за рекламу в Instagram

У Кім Кардашян в соцмережі багатомільйонна аудиторія, проте до цього моменту ніхто точно не знав, які гроші заробляє знаменитість. У мережу потрапили документи, в яких зазначено реальні гонорари бізнесвумен і світської левиці, які вона отримує за один рекламний пост в Instagram.

Правда спливла, коли телезірка подала в суд на бренд одягу Missguided USA за те, що вони використовували занадто багато її знімків в маркетингових цілях без її згоди. За "недоплату" Кардашян запросила компенсацію у п'ять мільйонів доларів від бренду.

І ще: Настя Каменських вразила мережу, показавши пишні груди: гаряче фото

Відзначається, що спочатку суддя була шокована вимогами зірки. Однак після того, як Кім надала суду рекламні бріфи, в яких вказані конкретні гонорари за рекламу, суддя перестала дивуватися.

Зокрема, стало відомо, що мінімальна сума, яку заробляє Кім Кардашян, становить 500 тисяч доларів. Зазвичай модель отримує гонорари в розмірі 1 мільйон доларів за один пост в Instagram.

Варто згадати, що поки залишається невідомим, чи буде задоволений судовий позов світської левиці.

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)