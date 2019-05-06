Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Стало відомо, скільки власниця найвідоміших сідниць заробляє за рекламу в Instagram

  • 46
Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян

У Кім Кардашян в соцмережі багатомільйонна аудиторія, проте до цього моменту ніхто точно не знав, які гроші заробляє знаменитість. У мережу потрапили документи, в яких зазначено реальні гонорари бізнесвумен і світської левиці, які вона отримує за один рекламний пост в Instagram.

Правда спливла, коли телезірка подала в суд на бренд одягу Missguided USA за те, що вони використовували занадто багато її знімків в маркетингових цілях без її згоди. За "недоплату" Кардашян запросила компенсацію у п'ять мільйонів доларів від бренду.

І ще: Настя Каменських вразила мережу, показавши пишні груди: гаряче фото

Відзначається, що спочатку суддя була шокована вимогами зірки. Однак після того, як Кім надала суду рекламні бріфи, в яких вказані конкретні гонорари за рекламу, суддя перестала дивуватися.

Зокрема, стало відомо, що мінімальна сума, яку заробляє Кім Кардашян, становить 500 тисяч доларів. Зазвичай модель отримує гонорари в розмірі 1 мільйон доларів за один пост в Instagram.

Варто згадати, що поки залишається невідомим, чи буде задоволений судовий позов світської левиці.

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)

Джерело: tmz
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 615
Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 30 квітня, 17:53
  • 871
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 447
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кім Кардашян