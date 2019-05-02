Володарку найсексуальніших сідниць розкритикували за безглуздий образ

На ногах і на грудях Кім зображений портрет чоловіка / Peopletalk

Американська світська левиця і модель Кім Кардашян нарвалася на критику від фанатів через безглузде вбрання. Знімки в новому образі з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

На фото 38-річна Кардашян позує у напівпрозорому костюмі з принтом в стилі татуювання від Jean Paul Gaultier. Лосини зірки повністю прозорі в області сідниць. Через них видно білизну Кардашян.

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На ногах і на грудях зображений портрет чоловіка, який розтягнувся на тілі зірки. Користувачі висміяли наряд модель назвавши його безглуздим. шанувальники Кардашян назвали костюм "бабусиною фіранкою" і "підгузком". Один з користувачів запропонував зірці "моргнути двічі, якщо Каньє змушує її робити це".

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