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Володарку найсексуальніших сідниць розкритикували за безглуздий образ

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На ногах і на грудях Кім зображений портрет чоловіка - фото 1
На ногах і на грудях Кім зображений портрет чоловіка / Peopletalk

Американська світська левиця і модель Кім Кардашян нарвалася на критику від фанатів через безглузде вбрання. Знімки в новому образі з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

На фото 38-річна Кардашян позує у напівпрозорому костюмі з принтом в стилі татуювання від Jean Paul Gaultier. Лосини зірки повністю прозорі в області сідниць. Через них видно білизну Кардашян.

І ще: Жінка-змія: володарку найвідоміших сідниць розкритикували в мережі

На ногах і на грудях зображений портрет чоловіка, який розтягнувся на тілі зірки. Користувачі висміяли наряд модель назвавши його безглуздим. шанувальники Кардашян назвали костюм "бабусиною фіранкою" і "підгузком". Один з користувачів запропонував зірці "моргнути двічі, якщо Каньє змушує її робити це".

Кім Кардашян у безглуздому образі - фото 325290

Зірка Кім Кардашян нарвалася на критику від фанатів - фото 325291

Дружину Каньє Веста розкритикували у мережі - фото 325292

Читайте також: Володарку найвідоміших сідниць порівняли з Барбі: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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