Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять

Якщо вам здається, що п'ятизіркові готелі – це про номери за тисячі доларів США, то ми змушені вас трішки розчарувати. В нашому ТОПі бюджетних п'ятизіркових готелів є й такі, в яких можна заночувати за трохи більше, ніж 50 доларів. Звучить круто, чи не так?

Експерти ресурсу Everything Tour склали рейтинг найдешевших готелів "п'ять зірок».

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Топ-5 бюджетних п'ятизіркових готелів вийшов таким:

1. Carlton Palace, Дубай ($ 53);

2. Amora Jamison, Сідней ($ 122);

3. Crowne Plaza London Battersea ($ 126);

4. Maison Albar Opera Diamond, Париж ($ 172);

5. InterContinental New York Times Square ($ 177).

Дубайська готель розташований поблизу Дубайської затоки, Великої мечеті й інших важливих пам'яток. Лондонський готель розташовується на березі Темзи, паризький Maison Albar Opera Diamond – в парі кварталів від Опери Гарньє, а Сіднейський – в п'яти хвилинах їзди від Сіднейського оперного театру.

InterContinental New York Times Square розташований у п'ятнадцяти хвилинах ходьби від Таймс-сквер і Рокфеллер-центру. Серед іншого в цій системі наявні послуги 24-годинного фітнес-залу та паркування автомобіля. У $ 177 за ніч обійдеться номер підвищеної комфортності на двох з ліжком king-size.

Відтак, якщо наступного разу ви замислитесь над проживанням у хостелі в одному з цих міст, – спершу загляньте в один з готелів. Раптом, там є вільні номери, в яких ви зможете комфортно відпочити з дороги ;)

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