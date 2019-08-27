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Time назвав найкращі місця світу для мандрівників

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Країна чудес Канади в Торонто, Канада - фото 1
Країна чудес Канади в Торонто, Канада / afisha

Видання Time опублікувало перелік 100 найбільш вражаючих місць на планеті для туристів. Вони поділені на три категорії, кожна з яких включає від 19 до 44 пунктів.

А саме, це 37 місць для відвідування, 44 місця для відпочинку і 19 місць, де можна поїсти і випити. У число найбільш значущих місць, які варто відвідати, входять:

  • Camp Adventure в Роннеді, Данія
  • Музей чорних цивілізацій в Дакарі, Сенегал
  • Національний парк Закума в Чаді
  • SoundWaves у Нешвіллі, штат Теннессі
  • Країна чудес Канади в Торонто, Канада
Camp Adventure в Роннеді - фото 350539
Camp Adventure в Роннеді
Музей чорних цивілізацій в Дакарі - фото 350540
Музей чорних цивілізацій в Дакарі
Національний парк Закума - фото 350541
Національний парк Закума

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Перелік місць, де варто зупинитися:

  • Шість відчуттів Бутану в Бутані
  • AutoCamp в Йосеміті, Каліфорнія
  • Kachi Lodge в Уюні Солт Флетс, Болівія
  • Сакромонте в Мальдонадо, Уругвай
  • The Other Place в Гуйліні, Китай

Також складено перелік місць, де мандрівникам радиться пообідати. У нього входять заклади Under in Lindesnes у Норвегії, Indigo в Х'юстоні в США, Hiakai у Веллінгтоні в Новій Зеландії та інші.

Under in Lindesnes - фото 350542
Under in Lindesnes

І ще: Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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