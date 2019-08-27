Time назвав найкращі місця світу для мандрівників

Видання Time опублікувало перелік 100 найбільш вражаючих місць на планеті для туристів. Вони поділені на три категорії, кожна з яких включає від 19 до 44 пунктів.

А саме, це 37 місць для відвідування, 44 місця для відпочинку і 19 місць, де можна поїсти і випити. У число найбільш значущих місць, які варто відвідати, входять:

Camp Adventure в Роннеді, Данія

Музей чорних цивілізацій в Дакарі, Сенегал

Національний парк Закума в Чаді

SoundWaves у Нешвіллі, штат Теннессі

Країна чудес Канади в Торонто, Канада

Camp Adventure в Роннеді

Музей чорних цивілізацій в Дакарі

Національний парк Закума

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Перелік місць, де варто зупинитися:

Шість відчуттів Бутану в Бутані

AutoCamp в Йосеміті, Каліфорнія

Kachi Lodge в Уюні Солт Флетс, Болівія

Сакромонте в Мальдонадо, Уругвай

The Other Place в Гуйліні, Китай

Також складено перелік місць, де мандрівникам радиться пообідати. У нього входять заклади Under in Lindesnes у Норвегії, Indigo в Х'юстоні в США, Hiakai у Веллінгтоні в Новій Зеландії та інші.

Under in Lindesnes

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