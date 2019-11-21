Kickstarter покаже користувачам, на що стартапи витрачають їхні гроші

Кожен зможе глянути, на що йдуть кошти, які він дав на проєкт

Краудфандинговий майданчик Kickstarter відомий, як "злітна смуга" для багатьох стартапів. Але інвестори не завжди можуть зрозуміти, на що саме витрачаються вкладені в проєкт гроші. Керівництво платформи оголосило про запуск спеціальної програми, яка зробить цей процес прозорішим.

Інструмент під назвою Project Budget доповнить механізм планування стартапів Funding Calculator, що дозволяє враховувати навіть приховані витрати, включаючи податки.

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Нове рішення забезпечить авторам проєктів можливість швидкого створення наочної діаграми з розподілом витрат на розробку, виробництво, а також упаковку та доставку майбутніх продуктів.

У першу чергу творці проєктів зможуть оцінити "візуалізовані" витрати самостійно. Діаграма за бажанням складається як у відсотках бюджету, необхідного для реалізації тієї чи іншої стадії проєкту, так і в конкретній валюті.

Так виглядатиме діаграма

Керівництво майданчика зазначає, що ініціатори стартапів як і раніше не зобов'язані звітувати перед тими, хто їх підтримав, про витрати, але тепер їм доступний простіший механізм публікації статей своїх витрат.

Очікується, що новий інструмент дозволить людям визначити, чи варто підтримувати ту чи іншу кампанію.

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