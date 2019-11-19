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Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
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Про електронні СІМ-карти у всьому світі активно заговорили з виходом нових iPhone у 2018 році. І хоч у всьому світі технологія вже не нова, до України вона дійшла лише цієї осені. Розповідаємо вам, що ж це за звір – eSIM, і як та де собі таку зробити!
Якщо ви вже маєте пристрій, який підтримує eSIM – наш матеріал буде надзвичайно корисним, адже ми спробуємо розібратися, що це за технологія та з чим її їсти. Вмощуйтесь зручніше та вмикайте Радіо МАКСИМУМ, адже ми починаємо!
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Що таке eSIM
Ви не повірите, але eSIM має дуже просте та логічне розшифрування. Літера "e" тут означає embedded (вбудована). Отже, сама по собі SIM-карта уже є у вашому смартфоні. Залишається лише її підв'язати до певного оператора.
SIM'ка незмінна, але панікувати не потрібно. Вона просто програмується під роботу з різними операторами. Цікаво, що можна налаштувати відразу кілька (до п'яти) профілів, аби у кілька кліків перемикатися між ними. Здається, дуже навіть зручно.
Якщо ж ваш гаджет підтримує також звичайну SIM-карту, то будьте готові, що під час дзвінка на неї eSIM буде поза зоною досяжності, адже у сучасних смартфонах використовується лише один радіомодуль.
Переваги eSIM
Передовсім виграють саме виробники смартфонів. По-перше, тепер їм потрібно значно менше місця для того, аби у гаджеті була SIM-карта. Це дуже круто, враховуючи той факт, що з кожним роком у пристроях стає все менше вільного простору.
По-друге, виграємо від цього і ми. Смартфон отримає на один слот менше, а це означає, що є всі шанси, що виробник зробить його захищеним від води та пилу за стандартом IP68 або й вище. Враховуючи, що багато смартфонів сьогодні вже не мають слотів під карти пам'яті, то eSIM однозначно посприяє тому, аби ваш гаджет не боявся сторонніх чинників.
По-третє, для зміни оператора або SIM-карти не потрібно буде навідуватися до магазинів. Усе робиться в онлайні, що дозволить вам суттєво економити власний час.
По-четверте, eSIM припаде до душі тим, хто частенько подорожує. На ній у вас буде "рідний" оператор, а от слот під звичайну SIM-карту залишатиметься вакантним для локального оператора тієї країни, в яку ви відправляєтесь.
Як підключити eSIM в Україні
Наразі eSIM можна активувати у двох українських операторів: 3Моб і Lifecell.
eSIM від 3Моб
Після замовлення вам на електронну пошту прийде QR-код, який потрібно буде відсканувати. Саме ж замовлення здійснюється в інтернет-магазині оператора, що дозволяє вам навіть не покидати зручне та тепле ліжко, аби отримати інноваційну СІМ'ку.
Вартість eSIM – 250 гривень.
eSIM від Lifecell
У Lifecell процедура замовлення eSIM така ж, як у 3Моб. Єдина відмінність полягає у тому, що придбати її можна і у звичайному магазині. А далі знову ж таки скануємо QR і користуємось СІМ-картою.
Вартість eSim – 150 гривень.
Для активації eSIM необхідний інтернет, тому потурбуйтесь, щоб ваш гаджет був під'єднаний до мережі.
Які пристрої підтримують eSIM
Наразі є не так уже й багато гаджетів, які підтримують роботу з eSIM. Більшість із них – продукти компанії Apple. Якщо у вас один із перелічених нижче пристроїв – можете сміливо задумуватися над покупкою eSIM:
- iPhone XS, XR, XS MAX;
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro MAX;
- iPad 3rd generation, Pro, Air, Mini 5;
- Google Pixel 2, 3.
Якщо вашого пристрою немає у цьому списку – проконсультуйтесь з оператором, аби переконатися, що зможете скористатися всіма зручностями eSIM.
Ми більш, ніж упевнені, що за eSIM майбутнє. Залишається лише очікувати, коли виробники всіх гаджетів почнуть використовувати саме цю технологію. Щоправда, ми переконані, що на це піде щонайменше років 5, тож наразі можете спокійно жонглювати своїми різнокольоровими СІМ'ками. Чи замовляти eSIM? Якщо ваш гаджет підтримує цю технологію, то однозначно ТАК! Чи зручно буде нею користуватися? Оператори запевняють, що ця технологія дозволить вам усе робити зі свого смартфона/ПК, що нормально так зекономить час. Ми ж нагадуємо, що остаточне рішення традиційно залишається за вами. Тримайте руку на пульсі та не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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