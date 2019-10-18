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Бокс Серіал Великі Вуйки

На Kickstarter збирають гроші на "розумну" дошку для нарізання: що вона вміє

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Дошка однозначно сподобається ґаздиням і ґаздам - фото 1
Дошка однозначно сподобається ґаздиням і ґаздам

Зараз компанії намагаються практично всю техніку оснащувати інтелектуальними функціями, і часом доходить до, здавалося б, абсурдного. Наприклад, на Kickstarter завершується збір коштів на випуск першої у світі "розумної" дошки для нарізання ChopBox з 10 функціями.

Спочатку може здатися, що це чергова безглузда ідея, але в реальності розробка вийшла вельми цікавою.

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Дошка для нарізання ChopBox виконана зі 100%-го бамбука і повністю водостійка. Її поверхня візуально розділена на дві частини: більшу основну справа та дещо меншу зліва. Остання виконує роль електронних ваг. Досить просто покласти на неї потрібні продукти – і в нижній частині на дисплеї відобразиться їхня точна вага.

Екран ChopBox служить не тільки для відображення ваги продуктів, але і в якості таймера. Так, під час нарізання і готування користувач зможе стежити за тим, скільки йому ще потрібно варити, тушкувати, випікати або смажити страву.

На цьому можливості ChopBox не закінчуються. У нижній частині є ще одна обробна менша дошка, яку в будь-який момент можна дістати, якщо основної мало або потрібно працювати з різними продуктами. Більш того, основна та додаткова дошки оснащені спеціальними контактами, і якщо покласти другу на першу, то між ними спалахує ультрафіолетова лампа, що дозволяє знищувати бактерії на ножах. Для останніх у дошці також є два вбудовані точила.

Таким чином, ChopBox об'єднує у собі дві обробні дошки з бамбука, точило та стерилізатор для ножів, ваги і таймер. Працює все це від акумулятора на 3000 мАг, заряду якого вистачає на 30 днів. Заряджається гаджет через роз'єм USB.

На Kickstarter збирають гроші на 'розумну' дошку для нарізання: що вона вміє - фото 362423

Творці ChopBox розраховували зібрати на Kickstarter бодай $ 10 000, але проєкт раптово "вистрілив" – і 13 тисяч осіб заплатили авторам майже 2 мільйони доларів. У рамках краудфандингу дошку можна було замовити за $ 99. У роздробі вона коштуватиме $ 199.

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Джерело: Kickstarter
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