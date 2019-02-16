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Нацвідбір на Євробачення 2019

KHAYAT став головним відкриттям Нацвідбору на Євробачення 2019

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Судді вважають, що пісня KHAYAT не для Євробачення - фото 1
Судді вважають, що пісня KHAYAT не для Євробачення

Молодий виконавець зі Знам'янки KHAYAT вразив суддів і глядачів своїм неординарним вокалом. Втім, суддям не вельми припало до душі екзотичне виконання новачка. Дізнайтеся, що ж їм не сподобалося.

Після виступу KHAYAT Сергій Притула назвав хлопця дуже хитрим. На його думку, парубок написав пісню так, аби глядачі з Туреччини й Албанії слали за нього СМС-повідомлення. Андрій не розгубився, і сказав, що йому дуже близькі східні мотиви.

І ще: KAZKA – Apart: виступ у відборі Євробачення 2019 розчарував мережу

Зазначимо, що за тиждень до півфіналу хлопця побили у столиці. Це стало відомо завдяки його посту в соцмережах. Цей факт не міг оминути увагою Сергій Притула. Телеведучий спитав, з якою метою він виклав відповідну світлину? KHAYAT наголосив, що зробив це недарма. На його думку, такий пост – своєрідний заклик до людей не бути байдужими до того, що відбувається довкола них.

Євген Філатов зазначив, що композиція була дуже самобутньою, і що навіть не було за що зачепитися. Щоправда, він додав, що для конкурсу ця пісня може просто не підійти. Йому здається, що з такою музикою та номером буде складно представляти нашу країну на Євробаченні.

Чарівний тембр виконавця припав до душі Джамалі, але їй не сподобалися певні неточності під час виконання. Вона також порівняла хлопця з кошеням, яке шкребеться.

Андрій Данилко зазначив, що ця пісня зовсім не підходить для конкурсу. Він вважає, що саме під час виконання KHAYAT люди масово підуть заварювати чай...

Дивитися онлайн виступ KHAYAT – Ever у другому півфіналу:

А вам сподобалося виконання KHAYAT?

Це цікаво: Дивитися онлайн другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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