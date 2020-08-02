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KFC випустили помаду зі смаком курячих крилець

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KFC випустили помаду зі смаком курячих крилець - фото 1

Популярна мережа фастфуду KFC представила помаду зі смаком фірмових гострих крилець. Вона доступна лише в одному кольорі – яскраво-червоному, що повторює колір упаковки їжі.

Помада створена в технології WingProof: вона така стійка, що залишається на губах навіть після обіду крильцями. "Крім того, що помада має приголомшливо приємний смак, вона також розроблена з новою восьмигодинною технологією і є стійкою до забруднень. Це означає, що вона здатна вижити після курячих крилець", – говорять у KFC.

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Косметичний засіб був випущений у День губної помади, який також збігався з національним Днем крилець. Цікаво, що помада безкоштовна – таких є лише 400 штук. Щоб отримати одну з них, потрібно залишити заявку на сайті.

Це не перший б'юті-продукт бренду. У 2016 році KFC випустили їстівний лак для нігтів.

KFC випустили помаду зі смаком курячих крилець - фото 418752

KFC випустили помаду зі смаком курячих крилець - фото 418753

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Джерело: bustle
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