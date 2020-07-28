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Італійські експерти розповіли, як правильно приготувати бульйонний кубик

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Італійські експерти розповіли, як правильно приготувати бульйонний кубик - фото 1

Овочевий бульйонний кубик є одним з найвживаніших продуктів на кухні і може бути приготований в домашніх умовах. Всього кілька інгредієнтів необхідні для отримання повністю натурального кубика зі свіжих овочів і трав, де консервантом є морська сіль.

Залежно від сезону ви можете додати в цей рецепт гриби, кабачки, томатну пасту, гарбуз або запашні трави, такі як базилік, чебрець або будь-які інші. Розповідаємо, як швидко і просто приготувати корисну овочеву суміш, а також як її зберігати.

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Як зробити овочеві кубики в домашніх умовах

Інгредієнти
  • Велика морква
  • 3 стручки селери
  • Цибуля
  • Пучок петрушки
  • Морська сіль
  • Оливкова олія (за смаком).
Італійські експерти розповіли, як правильно приготувати бульйонний кубик - фото 417968
Приготування

Вимийте овочі та поріжте їх на шматочки. Дрібно наріжте селеру і покладіть її в миску з іншими овочами. Змішайте овочі в блендері з декількома столовими ложками оливкової олії, поки вони не перетворяться на пюре. Перекладіть пюре в миску і приправте сіллю, добре перемішуючи.

Як зберігати

Для зберігання овочевого кубика покладіть суміш у форми для льоду і поставте в морозильну камеру на період заморожування. Через кілька годин перекладіть заморожені овочеві кубики в пакетики для харчових продуктів і залиште в морозилці для зберігання. При необхідності просто додайте пару заморожених кубиків в блюдо в процесі його приготування.

Готові овочеві кубики можна використовувати в багатьох стравах. Можна залити їх водою, щоб вийшов овочевий бульйон. Можна додати кубик в пасту як соус або використовувати його при приготуванні овочевого рагу, тушкованої картоплі. Можете збагатити смак звичних каш з круп або бобових.

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Джерело: cookist
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