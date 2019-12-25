Кевін Спейсі порадив "вбивати добротою": відеофакт

Відомий актор Кевін Спейсі, актора якого похитнулась через звинувачення у сексуальних домаганнях, випустив незвичайне відео з привітанням з Різдвом. Родзинкою стало те, що він був в образі героя "Карткового будиночка".

Популярний автор Кевін Спейсі здивував шанувальників загадковим різдвяним роликом під назвою KTWK, у якому в ролі Френка Андервуда з серіалу "Картковий будиночок" привітав зі святами та звернувся до прихильників.

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"Ви ж не думали, що я впущу можливість привітати вас з Різдвом? – Почав актор, додавши, що його рік був доволі хорошим і йому вдалось покращити своє здоров'я. – Перед 2020 я хочу віддати свій голос за велику кількість добра у цьому світі. Абсолютно серйозно. Наступного разу, коли хто-небудь зробить що-небудь, що вам не подобається, ви можете піти в атаку. Але також ви можете зберегти свій вогонь та зробити дещо неочікуване. Ви можете вбити їх своєю добротою".

Нагадаємо, що ще у 2017 році близько 30 чоловіків звинуватили Кевіна у сексуальних домаганнях. Не довелось довго очікувати і на те, що Netflix та інші кіностудії припинили співпрацю з актором. Цьогоріч йому вдалось спростувати одне зі звинувачень, однак і досі його кар'єра під питанням.

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