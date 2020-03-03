Ді Капріо став мемом через звичайного туриста

Турист попросив допомоги у Леонардо Ді Капріо просто на вулиці: актор розгубився і одразу став мемом!

Леонардо Ді Капріо знову потішив фанів і любителів мемів своїм обличчям. Актор просто розгубився, коли на вулиці до нього за підказкою підійшов турист. Питання перехожого застало зірку зненацька й тепер його фото гуляють соцмережами.

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Як помітили в мережі, актор прийняв цікаву позу і виглядав дуже розгубленим. Спочатку їх з приятелем думки щодо підказки перехожому розійшлися, але пізніше вони прийшли до згоди. Хай там як, але туристу позаздрили мільйони, адже хто б міг подумати, що раптовим перехожим може стати легенда Голлівуду Ді Капріо.

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