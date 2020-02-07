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5 книг про справжню дружбу, які ви прочитаєте на одному подиху
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Дружба у цих книжках народжується різна – від державної до жіночої та підліткової. Утім, на вірність дружніх стосунків не впливає ніщо – ані історичні катаклізми, ані расові умовності чи громадські заборони.
"Мій друг Франц Йосиф", Петро Лущик
(Х.: Фоліо, 2019)
Автор цієї книжки Петро Лущик – український письменник, неодноразовий лауреат Міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова". Основною темою його творів є українська історія. За сюжетом його нового роману, надворі 1855 рік, самий розпал Кримської війни. Союзні держави воюють з Росією, проте молодому цісарю Францу Йосифу І якимось чином удається зберігати нейтралітет.
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Та під час поїздки імперією він дізнається, що у Львові на нього готується замах. Хто бажає йому смерті? Союзні держави чи Росія? Чи, може, поляки з українцями?.. Щоб розв’язати це питання, до Львова прибуває столичний ловелас і дамський підлесник Максиміліан Рутецький, який має українське коріння. Та чи вдасться йому розплутати складний клубок інтриг, знайти замовників і врятувати Франца Йосифа?.. Про це читайте в новому романі Петра Лущика.
"Моя неймовірна подруга", Елена Ферранте
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)
На самому початку цієї історії син зниклої героїні, який ані дня не працював, сидячи на шиї у матері, повідомляє її подрузі, що та несподівано зникла. І ніхто, крім подруги, не знає, що це була мрія нещасної жінки. Найголовніше ж те, що цей роман можна читати як побутову драму, національну трагедію (Італія у Другій світовій війні була однією з країн гітлерівської коаліції), а також родинну сагу.
Загалом ця екзотична оповідь про те, як стають нареченими під час шкільних іспитів, може здивувати лише непосвячених у тонкощі "дівочого" світу в Італії. Саме там, де нещодавно цілий район перестав ходити до школи, бо закони мафії забороняють це робити майбутнім дружинам. Зазвичай з класики жанру відомо, що саме так воно й відбувається, коли "важкий період" завдовжки з життя тягнеться занадто довго, і лише наприкінці знаходиш у собі сили вийти з ігри, як у цьому романі. Тобто втекти подалі – від родини, друзів, і якщо вийде, навіть від батьківщини.
"Байдужість", Мартина Бунда
(К.: Комора, 2019)
Для героїнь цього роману – Розелі й трьох її доньок – Ґерти, Труди та Ільди – всі дороги ведуть у родинний дім в невеличкому селі Дівоча Гора. Де б вони не опинились, саме сюди повертаються по розраду та підтримку. Кожна з них шукає своє місце в світі у непрості часи, коли Польща тільки-тільки починає оговтуватись від страхіть Другої світової війни, щоб натомість зіткнутися зі страхіттями сталінізму. Але там, де інші ламаються, сестри йдуть уперед з гордо піднятими головами – плече до плеча, слід у слід, – залишаючи по собі чорні троянди і жалобні стрічки з написом "Від Байдужої".
Розворушивши чимало незагоєних ран центральноєвропейської пам'яті, Мартина Бунда зуміла створити захопливу сагу про жіночу солідарність всупереч усім лихоліттям Великої історії. Роман став у Польщі сенсацією і в 2018 році був удостоєний премії Gryfia за "найкращу книгу року, написану жінкою".
"Я завжди писатиму у відповідь", Кейтлін Аліфіренка, Мартін Ґанда, Ліз Велч
(К.: Книголав, 2019)
Цей роман – історія про людяність, яка повертає віру у добро, заснована на реальних подіях, зокрема, на історії дружби американської дівчинки та африканського хлопчика. Їх познайомить випадок, що змінить долі підлітків. Усе почалося з домашнього завдання. Вчителька попросила Кейтлін та її однокласникам знайти друзів за листуванням з інших країн.
Більшість обрали Європу, а Кейтлін написала до екзотичної африканської країни, про яку дівчина геть нічого не знала. Її лист одержав Мартін із Зімбабве. Підлітки шість років листувалися через океан. Підтримуючи одне одного в біді та в радості, вони стали найкращими друзями, ділячись спогадами про спільне дорослішання й про те, як цей досвід змінив їхні життя.
"Запит на дружбу", Лора Маршалл
(Х.: Віват, 2019)
Ця історія почалася ще в школі. До класу Луїзи пришла загадкова й потайна Марія. Між дівчатами виникла приязнь, і вони стали подругами. А потім трапилося дещо, про що хотілося б ніколи не згадувати. Те, що зникло назавжди, померло разом з Марією…
Та одного дня вже доросла Луїза отримує сповіщення: Марія Вестон хоче стати вашим другом на Facebook. Але цього не може бути. Бо Марії не може бути. Давно забуті жахіття та старанно приховані секрети. І та ніч у далекому минулому, що назавжди пов'язала двох дівчат моторошною таємницею. Якщо Марія жива, Луїза втратить усе: роботу, сина і навіть власне життя.
Ігор Бондар-Терещенко
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