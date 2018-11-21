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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Кім Кардашян здивувала своїми формами

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Кім Кардашян знову в центрі уваги - фото 1
Кім Кардашян знову в центрі уваги / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через старе фото.

38-річна акторка та модель Кім Кардашян встигає не тільки зніматись у шоу про свою родину, а й вести кілька проектів та заповнювати профіль в соцмережі Instagram. Там зі зіркою стежать понад 120 млн осіб, адже вона активно ділиться всім, що трапляється у її житті.

Нещодавно Кім опублікувала фото з примірки розкішної сукні, яка стала причиною для порівняння дружини Каньє Веста з Монікою Беллуччі. Як відзначила сама модель, кумедно, що у примірочній її образ виглядав краще, аніж на самому заході. Фанати ж оцінили не лише старий кадр, а й те, що її форми знову виглядають не надто натурально.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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