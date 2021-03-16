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Ентоні Хопкінс став найстаршим номінантом Оскара у категорії Кращий актор

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Ентоні Хопкінс номінований на Оскар за фільм Батько - фото 1
Ентоні Хопкінс номінований на Оскар за фільм Батько / скриншот з відео

Актор Ентоні Хопкінс увійшов в історію як найстарший номінант на "Оскар". Так, у 83-річного актора дуже скоро є всі шанси отримати нову заповітну статуетку.

Видання People повідомляє, що актора номінували в категорії "Кращий актор" за роль у фільмі "Батько" режисера Флоріана Зеллера. Картина також отримала номінацію "Кращий фільм", а Олівія Колман заявлена ​​у списку номінантів на "Кращу жіночу роль другого плану".

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У фільмі "Батько" знаменитий актор грає Ентоні, людину, яка з усіх сил намагається боротися з деменцією. Олівія Колман – у ролі Енн, доньки головного героя, яка наполегливо намагається знайти для батька ідеальну жінку.

Ентоні Хопкінс за своє життя отримав шість номінацій на "Оскар", але переміг лише раз. У 1992 році він виграв у номінації "Кращий актор" за роль у фільмі "Мовчання ягнят". У 2020 році Ентоні Хопкінс був номінований на "Кращу жіночу роль другого плану" за фільм Neflix "Два папи", у 1994 році за "Наприкінці дня", у 1996 році за картину "Ніксон" й у 1998 році за "Амістад".

Нагадаємо, раніше Ентоні Хопкінс запустив агендерний парфумерний бренд. З кожного проданого парфуму перекажуть частину коштів на допомогу голодуючим дітям.

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