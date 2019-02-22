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Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

KAZKA показала, як насправді співає наживо: відеофакт

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Як KAZKA насправді співає - фото 1
Як KAZKA насправді співає

Вокалістка гурту KAZKA вирішила відповісти на критику свого голосу під час живих виступів та записала відео, на якому співає пісню Christina Aguilera - Hurt. Слухайте KAZKA онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Солістка шалено популярного українського гурту KAZKA Олександра Заріцька, яку останнім часом звинувачують у не надто професійному виконанні пісень наживо, вирішила показати, як насправді співає.

І ще: Нацвідбір на Євробачення 2019: KAZKA вперше прокоментувала свій виступ

Дівчина записала ролик, на якому виконала відомий ліричний трек Christina Aguilera Hurt. Відео з'явилось у профілях KAZKA в соцмережах, а також на офіційному Youtube-каналі проекту. Щоправда, і тут знайшлись не лише вболівальники гурту, який побореться за право представляти Україну на конкурсі Євробачення 2019, а й ті, хто доволі критично відзначив, що Олександрі варто попрацювати над своїм вокалом перед тим, як виступати.

До слова: Реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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