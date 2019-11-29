KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні

Український гурт KAZKA потішив шанувальників прем'єрою пісні "Палала", яка стовідсотково стане новим хітом 2019 року. Слухайте свіженький трек та читайте його текст на Радіо МАКСИМУМ!

Пісня "Палала" стала першим релізом гурту KAZKA після кількох місяців затишшя. Однак протягом цього часу музиканти не ледарювали, а працювали над своїм другим альбомом "Nirvana". Уже незабаром вийде і сама платівка, а поки що насолоджуйтесь новою піснею!

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"Глибоко у твоєму серці в'ється чарівна червона нитка. Від неї стають багряними щоки, і вишивка на сорочці вабить хлопців, немов магніт. Ця магія почуттів одного дня запалить все навколо. І немає від того вогню захисту, не вигадали, не знайшли. Що ж тут поробиш? Палай!" – звертається до шанувальників солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.

Слухати онлайн нову пісню KAZKA – Палала:

Текст і слова пісні "Палала"

Показав

Ти мені кохання-блискавку,

Та між двох світів

Надіслав

Ти мені листівку-ластівку

З теплих островів.



Я лечу до тебе крізь туман.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.



Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!



Ти вивчав

Кожен рух та кожну витівку.

Вірив і довів.

Цілував

Плечі крізь червону вишивку,

Та й не червонів.



Тільки я багряна, як тюльпан.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.



Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!



Падала в обійми, закривала очі.

Пролітало літечко, пролітали ночі.

Говорили люди, він мені хороший.

А я все палала і згорали мої очі.

Чом ти, місяченьку, та й мені не сяєш?

Серденько дівоче та й до тла згораєш.

А я не гуляла, я й не дівувала

Розкоші кохання так і не пізнала.

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