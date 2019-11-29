На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
- 106
Український гурт KAZKA потішив шанувальників прем'єрою пісні "Палала", яка стовідсотково стане новим хітом 2019 року. Слухайте свіженький трек та читайте його текст на Радіо МАКСИМУМ!
Пісня "Палала" стала першим релізом гурту KAZKA після кількох місяців затишшя. Однак протягом цього часу музиканти не ледарювали, а працювали над своїм другим альбомом "Nirvana". Уже незабаром вийде і сама платівка, а поки що насолоджуйтесь новою піснею!
Це цікаво: Alyosha оголилась у новому відвертому кліпі
"Глибоко у твоєму серці в'ється чарівна червона нитка. Від неї стають багряними щоки, і вишивка на сорочці вабить хлопців, немов магніт. Ця магія почуттів одного дня запалить все навколо. І немає від того вогню захисту, не вигадали, не знайшли. Що ж тут поробиш? Палай!" – звертається до шанувальників солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.
Слухати онлайн нову пісню KAZKA – Палала:
Текст і слова пісні "Палала"
Показав
Ти мені кохання-блискавку,
Та між двох світів
Надіслав
Ти мені листівку-ластівку
З теплих островів.
Я лечу до тебе крізь туман.
Почуття-вулкан.
Це і є твій план?
Я в тобі відчула океан.
Пам’ятай, герою —
Це і мій роман.
Покохали так, що згоріли дотла,
Юні від обіймів палали тіла.
Келихами ніч на Купала пила,
І за мить дорослою стала мала.
Якщо не кохала, ти не жила.
Келихами ніч на Купала пила.
Юні від обіймів палали тіла,
Так за мить дорослою стала мала.
Палай!
Ти вивчав
Кожен рух та кожну витівку.
Вірив і довів.
Цілував
Плечі крізь червону вишивку,
Та й не червонів.
Тільки я багряна, як тюльпан.
Почуття-вулкан.
Це і є твій план?
Я в тобі відчула океан.
Пам’ятай, герою —
Це і мій роман.
Покохали так, що згоріли дотла,
Юні від обіймів палали тіла.
Келихами ніч на Купала пила,
І за мить дорослою стала мала.
Якщо не кохала, ти не жила.
Келихами ніч на Купала пила.
Юні від обіймів палали тіла,
Так за мить дорослою стала мала.
Палай!
Падала в обійми, закривала очі.
Пролітало літечко, пролітали ночі.
Говорили люди, він мені хороший.
А я все палала і згорали мої очі.
Чом ти, місяченьку, та й мені не сяєш?
Серденько дівоче та й до тла згораєш.
А я не гуляла, я й не дівувала
Розкоші кохання так і не пізнала.
Слухайте також: alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА"
-
09:49Влад Яма підкорив шанувальників чуттєвою фотосесією з дружиною
-
09:21Мережу розсмішив незвичайний багаж в аеропорту Бориспіль: вірусне відео
-
08:47Реставратори виявили рідкісний портрет Єлизавети I, яким спокушали її женихів
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:57Plus-size модель випустила сексуальну спідню білизну для пишнотілих жінок
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
-
07:13Tesla поставить на свої авто лазери замість двірників
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
22:23Активісти назвали електронну пошту головною загрозою екології
-
21:50Новенька 3 серія: дивитись онлайн новий захопливий серіал про школу
-
21:42Ці продукти допоможуть швидко зігрітися взимку
-
21:30МАЛЬМЕ ▶ ДИНАМО онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Європи
-
21:23СидорЕнки-СидОренки 39, 40 серія: дивитись онлайн фінал 1 сезону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:13Audi удосконалила електричний кросовер e-tron: що змінилося
-
21:0529 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Зникла наречена 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал захопливого серіалу
-
20:32Скільки ж насправді Xiaomi заробляє на своїх смартфонах
-
20:20MELOVIN - Вітрила: слухайте новий спільний хіт співака із акторкою серіалу Новенька
-
20:12Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів у 2020 році
-
19:57Український чиновник вніс передоплату за незвичайний пікап Tesla Cybertruck
-
19:42Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять
-
19:29Чоловік провів весь день на озері, щоб зробити ідеальне фото білки, і у нього вийшло
-
19:12Xiaomi представила електричне ліжко: воно витримає до 12 осіб
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
19:42Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять
-
17:42Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому
-
16:164 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити
-
14:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
-
13:40Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія
-
09:32Названа найпопулярніша різдвяна пісня: її знають усі
-
07:13Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
- 27 листопада
-
21:53Як збільшити тривалість сексу: 6 порад для справжнього чоловіка
-
19:45Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути
-
17:37Як пережити Чорну п'ятницю без шкоди для здоров'я та гаманця: поради Супрун
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
12:15Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
- 26 листопада
-
21:30Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
12:11Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти
-
10:20Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020
-
07:15Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець