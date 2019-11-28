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Планети: Alyosha оголилась у новому відвертому кліпі
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Співачка Alyosha потішила шанувальників прем'єрою пісні "Планети". У кліпі на новинку зірка з'являється у відвертих, але дуже чуттєвих образах. Дивіться відео та вчіть текст новинки!
Надихнувшись зворушливою історією кохання приятельки, Alyosha створила трек "Планети". За словами співачки, та розповідь породила у її душі дуже різні емоції: від натхнення, щастя і радості до розпачу, розчарування і болю.
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"Назва пісні — метафоричний образ двох несхожих світів, чоловічого і жіночого. Я порівняла ці дві протилежності з планетами, які обертаються на різних орбітах, їх тягне один до одного, але орбіти ніде не перетинаються. Це любов, якій не судилося бути такою, як ми звикли її сприймати, а любов на відстані! Ось так, все життя кохаєш людину, з якою не можеш бути разом", – прокоментувала прем'єру співачка.
Дивитись онлайн кліп на пісню Alyosha – Планети:
Над кліпом до синглу працювала команда на чолі з режисеркою Інною Грабар. Аби передати ідею занурення у думки співачки, знімальна група впродовж доби будувала конструкцію з екранів, яка відтворює 3D простір. Загалом знімальний процес зайняв 17 годин. За цей час Alyosha змінила п'ять образів, які стали алегорією думок, ідей та вражень, у які ми "вдягаємось" впродовж дня.
"Я би назвала цю роботу — "“Куди приводять наші мрії", бо саме про це ми розповідаємо в кліпі. Головний акцент — на артистці. Мені подобається розкривати багатогранність Alyosha та з кожною роботою бачити її все глибшою", — поділилась Інна Грабар.
Текст і слова пісні "ПЛАНЕТИ"
Вже не з тобою прокинусь
І в очах не залишусь
Світлом сонця вночі.
Ти був усім, що я мала,
А тепер відпускаю,
Я не тримаю, просто лети.
День, а в душі ніч без краю
І ніяк не зникає
І чекає на тебе
Ти – мій біль, моя осінь,
Моя посмішка й сльози,
Моє серце, але вже німе
Приспів:
Ми, як планети
По колу
На різних орбітах і ніби поряд.
Прикута в неволі
Чи це моя доля, чи ти моя доля?
Ми, як планети
По колу
На різних орбітах і ніби поряд
Прикута навпроти.
Чи це моя доля, чи ти моя доля?
Знов із тобою прокинусь,
В твоїх думках я залишусь
Світлом зорі вночі.
Знай, серце й досі палає,
Бо любов вибачає
Десятки років ночей в самоті.
А ніч заховає всі сльози,
І ранкові роси
Змиють всі сподівання мої.
А ти був усім, що я мала,
А тепер відпускаю,
Я не тримаю, просто лети.
Приспів.
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