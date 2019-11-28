Планети: Alyosha оголилась у новому відвертому кліпі

Співачка Alyosha потішила шанувальників прем'єрою пісні "Планети". У кліпі на новинку зірка з'являється у відвертих, але дуже чуттєвих образах. Дивіться відео та вчіть текст новинки!

Надихнувшись зворушливою історією кохання приятельки, Alyosha створила трек "Планети". За словами співачки, та розповідь породила у її душі дуже різні емоції: від натхнення, щастя і радості до розпачу, розчарування і болю.

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"Назва пісні — метафоричний образ двох несхожих світів, чоловічого і жіночого. Я порівняла ці дві протилежності з планетами, які обертаються на різних орбітах, їх тягне один до одного, але орбіти ніде не перетинаються. Це любов, якій не судилося бути такою, як ми звикли її сприймати, а любов на відстані! Ось так, все життя кохаєш людину, з якою не можеш бути разом", – прокоментувала прем'єру співачка.

Дивитись онлайн кліп на пісню Alyosha – Планети:

Над кліпом до синглу працювала команда на чолі з режисеркою Інною Грабар. Аби передати ідею занурення у думки співачки, знімальна група впродовж доби будувала конструкцію з екранів, яка відтворює 3D простір. Загалом знімальний процес зайняв 17 годин. За цей час Alyosha змінила п'ять образів, які стали алегорією думок, ідей та вражень, у які ми "вдягаємось" впродовж дня.

"Я би назвала цю роботу — "“Куди приводять наші мрії", бо саме про це ми розповідаємо в кліпі. Головний акцент — на артистці. Мені подобається розкривати багатогранність Alyosha та з кожною роботою бачити її все глибшою", — поділилась Інна Грабар.

Текст і слова пісні "ПЛАНЕТИ"

Вже не з тобою прокинусь

І в очах не залишусь

Світлом сонця вночі.

Ти був усім, що я мала,

А тепер відпускаю,

Я не тримаю, просто лети.

День, а в душі ніч без краю

І ніяк не зникає

І чекає на тебе

Ти – мій біль, моя осінь,

Моя посмішка й сльози,

Моє серце, але вже німе

Приспів:

Ми, як планети

По колу

На різних орбітах і ніби поряд.

Прикута в неволі

Чи це моя доля, чи ти моя доля?

Ми, як планети

По колу

На різних орбітах і ніби поряд

Прикута навпроти.

Чи це моя доля, чи ти моя доля?

Знов із тобою прокинусь,

В твоїх думках я залишусь

Світлом зорі вночі.

Знай, серце й досі палає,

Бо любов вибачає

Десятки років ночей в самоті.

А ніч заховає всі сльози,

І ранкові роси

Змиють всі сподівання мої.

А ти був усім, що я мала,

А тепер відпускаю,

Я не тримаю, просто лети.

Приспів.

Олена Тополя

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