Солістка KAZKA показала тіло у всій красі

Пишні форми прикрашають. Так вважає Олександра Заріцька, солістка гурту KAZKA.

KAZKA за останні декілька років здобула неймовірну популярність не лише в Україні, але й за її межами. Великої популярності їм принесла пісня Плакала. Але колектив не зупинився на досягнутому і продовжує видавати нові хіти.

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Так, вокалістка групи KAZKA, Олександра Заріцька опублікувала в Інстаграмі колективу гарячі світлини зі зйомок нового кліпу. На цьому фото артистка позує на помаранчевому фоні і білій сукні з мокрим волоссям. Вигляд у неї неймовірний. Згодом почали з'являтися і інші кадри зі зйомок.

Як зазначається режисером нового кліпу став популярний в Україні Алан Бадоєв, що вже встиг отримати шквал критики за надто пікантні кадри.

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