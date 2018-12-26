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Катя Осадча вразила стильним зимовим аутфітом

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Катя Осадча показала, як виглядати стильно взимку - фото 1
Катя Осадча показала, як виглядати стильно взимку / 1plus1.ua

Ведуча Катя Осадча привітала усіх католиків з Різдвом.

Катя Осадча запостила нове фото, яким привітала всіх католиків з Різдвом і прийдешніми святами.

І ще: Катя Осадча вразила шанувальників ультрастильним образом

На знімку популярна телеведуча стоїть на тлі різдвяного вертепу з народженим немовлям Ісусом, зірка в теплому блискучому пуховику бронзового кольору. Під нього Катя підібрала уггі забарвлення камуфляжу і темно-сині штани. "Нехай мир і злагода будуть у кожному домі", – підписала знімок Осадча.

Катя Осадча вразила стильним зимовим аутфітом - фото 297809
Катя Осадча вразила стильним зимовим аутфітом

А ще 35-річна українська ведуча та журналістка Катерина Осадча встигає не лише займатись різноманітними проектами та вихованням маленького сина Івана, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад мільйон користувачів. І це не дивно, адже Осадча ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Нещодавно Катя показала архівне дитяче фото, викликавши захват у прихильників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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