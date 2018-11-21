Катя Осадча показала свої робочі будні

Українська ведуча Катерина Осадча поділилась з прихильниками своєю рутиною.

35-річна українська журналістка та ведуча Катя Осадча встигає не тільки працювати, займатись вихованням маленького сина Івана, а й веде профіль в соцмережі Instagram.

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Там за красунею стежать понад мільйон підписників, адже вона старається ділитись найцікавішими деталями свого життя. Нещодавно Катя в Історіях показала, яки виглядає її звичайний знімальний день з проектом Світське життя. Виглядає зовсім не так легко, як здається.

Джерело: instagram.com/kosadcha

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