Катя Осадча показала своє дитяче фото

Відома журналістка Катерина Осадча поділилась архівним фото з дитинства, яке припало до душі фанатам.

35-річна українська ведуча та журналістка Катерина Осадча встигає не лише займатись різноманітними проектами та вихованням маленького сина Івана, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад мільйон користувачів. І це не дивно, адже Осадча ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Нещодавно Катя показала архівне дитяче фото, викликавши захват у прихильників.

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"На цьому фото мені не більше трьох років, я дуже добре пам‘ятаю цей трикотажний костюм і передчуття свята, коли ми ходили в фото ательє, напевно, з дитинства любила фотографуватися. Зараз Івасик такий самий кудрявий і з щелиною між передніми зубами", -–підписала вона кадр, вибачившись перед коханим Юрієм Горбуновим, адже, на її думку, зараз син більше схожий на неї.

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