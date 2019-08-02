Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою у бікіні

Відома українська телеведуча, дружина Юрія Горбунова Катя Осадча опублікувала кадри з відпочинку.

Катя Осадча, яка днями разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила в подорож до Амстердаму, знову показала яскраві фото з відпочинку.

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Зірка активно публікує сонячні фотографії з відпустки біля моря, проте де саме відпочиває зіркове подружжя невідомо. Так, на сторінці в Instagram Осадча запостила фото, засвітивши сталевий прес і струнку фігуру. На фото зірка з'явилася в яскравому блакитному купальнику на тлі морського узбережжя. "Відпочивати, трохи пограти, багато плавати і трохи поїсти", − написала свій графік відпочинку зірка

Тим часом учасниця групи КАZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно опублікувала фото в купальнику, також вирушила в теплі краї. На офіційній сторінці групи в Instagram зірка розмістила кілька знімків з відпустки.

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