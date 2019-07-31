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Відома модель похизувалась ідеальними формами у бікіні (18+)

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Келлі Гейл у купальнику - фото 1
Келлі Гейл у купальнику / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл вразила фанатів спекотними фото на побережжі, показавши струнку та звабливу фігуру. Ця дівчина виглядає чудово не лише на подіумі!

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл зачаровує незвичайною вродою не тільки з різноманітних реклам, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон осіб. А все тому, що вона ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів. Зважаючи на спекотну пору року, сторінка Келлі постійно поповнюється сонячними фото у купальнику.

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Це підтверджують і недавні знімки моделі, на яких важко не помітити розкішну фігуру дівчини, яка має особливу природну вроду.

Відома модель похизувалась ідеальними формами у бікіні (18+) - фото 344765

Відома модель похизувалась ідеальними формами у бікіні (18+) - фото 344766

Відома модель похизувалась ідеальними формами у бікіні (18+) - фото 344767

Відома модель похизувалась ідеальними формами у бікіні (18+) - фото 344768

Відома модель похизувалась ідеальними формами у бікіні (18+) - фото 344769

Відома модель похизувалась ідеальними формами у бікіні (18+) - фото 344770

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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