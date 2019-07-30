Спокусниця Хайді Клум показала відверті фото у бікіні

Відома німецька супермодель Хайді Клум, яка разом з молодим чоловіком Томом Кауліцом готується до весільної церемонії в Італії, не забуває і про шанувальників.

Так, 46-річна зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімки, на яких позує для чоловіка, причому вона не соромиться постати без косметики, зі скуйовдженим волоссям і у доволі звичайному одязі.

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На знімках Хайді в купальнику із зображенням перчиків позує в різних еротичних позах на ліжку.

Цікаво, що під знімком вона написала "Піца і спагеті". Піца – це напис на купальнику, а спагеті Клум назвала, ймовірно, свою зачіску. Шанувальники зірки в коментарях відзначили, що вони люблять її в будь-якому вигляді: її волосся, усмішку, шкіру. "Ти ідеальна", "Ти така класна", "Яка усмішка!" – хвалили фоловери свою улюблену модель.

Гортайте фотогалерею:

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