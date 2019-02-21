Вірші про весну: красиві українські поезії для дітей і дорослих

Українські вірші про весну зачаровують своєю мелодійністю та красою. Зібрали для вас найкращі поезії для дітей, які легко вивчити напам'ять, а також красиві твори, які сподобаються дорослим.

Навесні прокидається природа після зимової сплячки. Про цю чарівну пору року можна розповідати багато, але краще це зробити мовою поезії, яка спроможна подарувати відчуття гармонії та прищепити увагу до краси навколо. До вашої уваги вірші про весну, які змусять вас побачити красу весняної природи та подарують відчуття гармонії зі світом. Запевняємо, що ці поезії сподобаються не лише дітям, а й дорослим.

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Веселий сад, пахучі віти,

Гук пароплавів чуть з Дніпра.

Нам принесла барвисті квіти

Весни зеленої пора.

(В. Сосюра)

* * *

Весна

У нашому дворі

Стоїть весна така,

Що навіть зацвіла

Мітла сніговика!

(А. Костецький)

* * *

Вербові котики

Навесні мала вербичка

Одягнула рукавички.

Ще стоять холодні ночі –

Застудитися не хоче.

(Г. Химич)

* * *

Знаю я весна настане.

З хмари сонечко прогляне,

Землю-матінку пригріє, –

Степ кругом зазеленіє.

(П. Капельгородський)

* * *

Простудилася весна,

Громом кашляє вона.

Прийде сонечко ясне

І простуду прожене.

(П. Король)

* * *

Прийшла весна

Прийшла весна зелено коса,

Сади розквітли і гаї,

Гойдає вітер срібні роси,

Співають дзвінко солов’ї.

(Г. Шевчук)

* * *

Навесні

Навесні в гайок піду,

Першу квіточку знайду,

Біля квіточки помрію,

Разом з нею порадію,

І вона всміхнеться

До мойого серця.

(П. Король)

Дитячі віршики про весну

Для малят 2-3 років

* * *

Вже весна

Вовк ведмедя розбудив:

— Вже весна, гуляти йди!

Виліз велетень з барлогу —

Вовк втікає в ліс від нього.

(О. Кононенко)

* * *

Телеграма-блискавка

Вночі за вовчими ярами

зайці давали телеграми.

І прочитала так сосна:

"Чекайте квітами Весна".

(Л. Костенко)

* * *

Надійшла весна

Надійшла весна прекрасна,

многоцвітна, тепла, ясна,

наче дівчина в вінку.

Зацвіли луги, діброви,

повно гомону, розмови

і пісень в чагарнику.

(І. Франко)

* * *

Веснянка

Ішла весна-красна

у синій хустинці.

Несла весна-красна

у скриньці гостинці.

Ягнятам – травицю,

гусятам – водицю,

каченятам – ряску,

а малятам – казку.

(Т. Коломієць)

* * *

Пісня весняних хвилин

Що не днина,

По хвилині

Довша день,

Коротша ніч.

Потихеньку,

Помаленьку

Проганяєм зиму

Пріч!

(В. Берестов)

Весною прокидається природа

Для дошкільнят 4-5 років

* * *

Весна, весна! Радійте, дітки!

Ховайте швидше саночки!

Немов пташки, летіть із клітки, –

З кімнати, з хати у садки.

А там, в садочках, – сонце, співи.

В траві фіалки зацвіли…

Джмелі і бджілки загули,

І скрізь метелики щасливі.

(О. Олесь)

* * *

Жук

Жук літає: "Жу-жу-жу!

Всіх сьогодні розбуджу.

Прокидайтеся від сну –

Зустрічать ідем весну!"

А травиця шепче: "Шу-у!

Я рости спішу, спішу…"

Віти листям шелестять: -

Сонце раді ми вітать!

Все прокинулось давно,

Тільки дощику ждемо,

Хай умиє нам листки

І розчеше пелюстки!

(М. Демидов)

* * *

Чекання

Навесні, коли бузок

Хоче зацвітати,

Виглядає ластівок

Наша біла хата.

Ми подвір'я підмели,

Висіяли квіти,

А весні допомогли

Яблуні білити.

І розчистили струмок,

Що тече з діброви...

До прильоту ластівок

Все у нас готово.

(А. Качан)

* * *

Кіт, зима і весна

Іде кіт через лід

Чорнолапо на обід.

Коли чує він — зима

Його біла підзива:

Ти чого йдеш через лід

І лишаєш чорний слід?

Бо я чорний,— каже кіт,—

Я лишаю чорний слід,

Коли ж біла ти сама,

То білій тут дотемна! —

І пішов кіт через лід

Чорнолапо на обід.

Стала зимонька сумна:

За котом ішла весна!

(М. Вінграновський)

* * *

Ластівоча весна

Ластівко, ластівко,

День починай,—

Рано встає до роботи

Наш край.

Ми твої друзі —

Дорослі й малі.

В мирі нам жити

На рідній землі.

(М. Сингаївський)

* * *

Весняний дощ

Дощик теплий, дощик синій

Цілий день співав в долині.

І під цей весняний спів

У долині луг зацвів.

В лузі повно квіточок

І маленьких діточок.

(М.Стельмах)

Весна

Для дітей 1-2 класу

* * *

Дивувалась зима,

чом це тануть сніги,

чом льоди присли всі

на широкій ріці?

Дивувалась зима,

як посміли над сніг

проклюнутись квітки

запахущі, дрібні?

І найдужче над тим

дивувалась зима,

що на цвіт той дрібний

в неї сили нема.

(Іван Франко)

***

Пісенька-весняночка

Лугом поміж квітами я іду,

Пісеньку-весняночку я веду.

Склала я цю пісеньку голосну

Про гаряче сонечко, про весну.

Батьківщино сонячна, рідний край!

Тут топчу я стежечку з краю в край

І тягнусь, мов квіточка, в висоту.

Лугом поміж квітами я іду,

Пісеньку-весняночку я веду.

І лунає пісенька скрізь моя:

Батьківщину сонячну славлю я!

(Л. Компанієць)

* * *

Зима і весна

— Насуплю я брови, — говорить зима,

— І вітер з морозом повіє:

Усе скрізь загине — рятунку нема!

Під снігом замре, заніміє.

— А я засміюся, — весна відмовля,

— І сонце пекуче засяє:

Прокинуться луки, ліси і поля,

Усе зацвіте, заспіває.

(С. Черкасенко)

* * *

Квітень

Квітень на хмаринку сів,

До нас в гості прилетів.

А за ним, як діточки,

Поспішають квіточки.

Ось конвалії й в’юнки,

Барвінкові килимки,

А кульбабки і дзвіночки —

Малюкам плести віночки.

(О. Коваленко)

* * *

Конвалії

Із зеленої сорочки,

Що зіткав весною гай,

Білі дивляться дзвіночки.

Як зовуть їх — угадай.

Це конвалії у гаї

На галявині цвітуть.

І ніде, ніде немає

Кращих квіточок, мабуть.

В них так пахощів багато,

Цвіту свіжого, роси.

Хай ростуть, не буду рвати, —

Шкода їхньої краси!

(М. Познанська)

* * *

Весна

Грає сонце промінцями,

Білий сніг стає струмками,

І, співаючи, струмки

Шлях знаходять до ріки.

Річка ширшою стає,

В річці сонце устає,

Біля сонця риболов

Тягне срібний свій улов.

(М. Стельмах)

Навесні розквітають дерева

Для учнів 3-4 класу

* * *

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

(Н. Красоткіна)

* * *

Сонце сипле квіти

Уже в дітей порожевіли личка,

Уже дощем надихалась рілля.

І скрізь трава,

Травиченька,

Травичка!

І сонце сипле квіти,

як з бриля!

(Л. Костенко)

* * *

Сонце стукає в віконце.

Ти не спи, як сходить сонце,

Прокидайся — й на зарядку,

А з зарядки та й на кладку,

Через кладку на лужок,

А з лужечка та в садок.

Там лежать граблі, лопата,

То ямки берись копати:

Треба вчасно навесні

Посадити яблуні,

Груші, персики, горіхи

Добрим людям для утіхи

І для цвіту, і для плоду —

На здоров'ячко народу.

(М. Стельмах)

* * *

На луках від цвітінь-краси

Червоно, синьо, жовто, біло.

Палають крапельки роси,

Немов їх сонце запалило.

Гуде пташиним співом ліс,

Та найгучніше в цьому гулі

Виводить іволга свій свист,

Кують бездомниці-зозулі.

(В. Бичко)

* * *

Весна

Біжать, біжать хмариночки

По небу в далечінь

І кидають від сонечка

Свою легеньку тінь.

А сонечко всміхаються

Цілує гай і сад,

І в листя одягається

Зелений виноград.

Цвітуть грушки, і вишеньки,

І яблунька рясна, -

Прийшла з теплом і сонечком

Сподівана весна.

(О. Журлива)

Для учнів старших класів (5, 6, 7 класи)

* * *

Встала весна, чорну землю

Сонну розбудила,

уквітчала її рястом,

барвінком укрила.

І на полі жайворонок,

соловейко в гаї землю,

убрану весною,

вранці зустрічають...

(Т. Шевченко)

* * *

Весняні пісні

Веселиться земля,

Зеленіють поля,

Розвилися гаї і діброви;

Соловейко в садку

Тьохка пісню дзвінку;

Од квіток дух несеться чудовий.

А повітря легке

І проміння палке

В серці мрії роєм підіймають;

І мов сила нова

У грудях прибува,

І в душі якісь співи лунають.

Все збудилось од сну,

Зустрічає весну...

І розкішна природа Вкраїни

У величній красі

Вабить погляди всі,

Наче личко вродливе дівчини.

(В. Самійленко)

* * *

Весняні дарунки

Весна дарує кожному,

що треба і що хочеться.

Полям — сніги поталі,

лісам — траву і листя,

птахам, які вертають,

дарує рідні гнізда.

По жмені ластовиння

весна дарує дітям,

а мамам — ранки сині

та перші ніжні квіти.

Річкам дарує воду,

зернинам — теплу землю,

а сіячам — роботу,

почесну і веселу.

(А. Костецький)

* * *

Була весна весела, щедра, мила,

Промінням грала, сипала квітки,

Вона летіла хутко, мов стокрила,

За нею вслід співучії пташки!

Все ожило, усе загомоніло –

Зелений шум, веселая луна!

Співало все, сміялось і бриніло,

А я лежала хвора й самотна.

Я думала: "Весна для всіх настала,

Дарунки всім несе вона, ясна,

Для мене тільки дару не придбала,

Мене забула радісна весна".

Ні, не забула! У вікно до мене

Заглянули від яблуні гілки,

Замиготіло листячко зелене,

Посипались білесенькі квітки.

Прилинув вітер, і в тісній хатині

Він про весняну волю заспівав,

А з ним прилинули пісні пташині,

І любий гай свій відгук з ним прислав.

Моя душа ніколи не забуде

Того дарунку, що весна дала;

Весни такої не було й не буде,

Як та була, що за вікном цвіла.

(Леся Українка, "Давня весна")

* * *

Травень

По травах шовкових,

Лісах та дібровах

Травень блукає,

На сопілці грає,

І де він проходить –

То там жито сходить,

У садочках пишно

Розцвітають вишні.

В малих козенят,

Веселих ягнят

Прорізались трішки

Молоденькі ріжки.

(О. Коваленко)

Весна – пора кохання

Там, де неба блакить, де струмок жебонить,

І цвіркун ні на мить не змовкає,

Де лиш тиша одна, де нікого нема,

Чиясь мрія на когось чекає.

Там у травах густих чийсь загублений сміх

Журно ранок в тумані купає.

Вітер тихо між кіс золотистих беріз

Сам собі про кохання співає.

Линуть ніжні слова, де квітує трава,

Де когось чиясь мрія шукає.

Де квіток ще нема, де луна ще німа,

Хоч так хоче гукнути "Кохаю!"

Не гукне, не гукне – літо швидко мине,

Й посивіє вона самотою.

Без стежок по снігах, чиєсь щастя в сльозах

Буде тихо блукати горою.

(Т. Угрин)

* * *

Сніговій

А весна починається снігом –

Березнево сліпучо-сліпим…

Ще по ньому ніхто не проїхав

І нічого ніхто не зліпив.

Він сьогодні розтане під вечір,

Але зараз, у цей сніговій,

Я люблю снігові твої плечі

І обійми твої снігові...

(О. Лозова)

* * *

Сріблиться дощ в тоненькому тумані,

Як ниточка в прозорім полотні.

А сонце по його блискучій грані

Тече і душу сповнює мені.

Зустрінь мене. Я повен пожадання

Блакитної, мов сон, далечини.

Моїх очей неголосне страждання

Ти поглядом ласкавим зупини.

Моя печаль тебе не поневолить,

А тільки радісний розбудить щем,

Немов цього туману срібна волоть,

Замаєна і сонцем, і дощем.

(Д. Павличко)

* * *

Дівчино, дівчино, де твої крильця?

Небо весняне в сяйві іскриться.

Чи не пора нам летіти, маленька,

В ярій пшениці шукати гнізденька?

Буде в колоссі воно, як у сонці,

Буде гойдаться в моїй колисоньці,

Я ж над тобою спинюся в блакиті,

Співи свої розпочну дзвонковиті.

Всі літаки, всі літаючі блюдця,

Всі вертольоти круг мене зберуться.

– Слухайте, – скажуть залізні і ниці, –

Жайвір співає для жайворониці!

(Д. Павличко)

* * *

Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

(Леся Українка)

* * *

Я від сонця заховалась –

а воно мене знайшло!

Де дістало –

цілувало,

поки маком зацвіло,

зашарілось,

завстидалось

і – втекло!

(Н. Трохим)

...весна пробивається золотом

лишає на дереві плями

вкриває імлою скло

вона авітамінозна

проте уперта мов трактор

і репається насіння

і вгору жене хлорофіл

як ми поведемося – хтозна

бо в кожного є ризик-фактор

і завше є фактор іскріння...

(Юрко Іздрик)

* * *

До мого вікна

Підійшла весна.

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло...

(Д. Павличко)

* * *

Дощі програють по городах гаму.

Трусне зелені кучері весна.

Педалі днів натисне під ногами -

і заспіває пташка голосна.

Засяють ночі зорями жасминно.

А срібний дощ підніме жалюзі -

півонії, рожеві, як фламінго,

стоять в городі на одній нозі.

(Л. Костенко)

* * *

Прийде весна, говорили вони,

кинемо все й поїдемо звідси.

Заходячи в ніч, як у власні сни,

дістанемось її глибини.

Відстань? Що таке, зрештою, відстань.

(С. Жадан)

* * *

Весна! весна! — від поночі до рання.

Весна — в вікно, на дах, на капелюх,

весна в колючі воронові гнізда,

весна на кригу і від берегів —

на течію, на вир, на чорториї

весна правує серцем, як веслом,

весна збігає і збігають роки,

вже й вечори попереду біжать.

(В. Стус)

* * *

Весна виникала, де тільки могла:

трава на фронтонах, дощі і сухоти,

і тепла бруківка. Весна була зла.

Блукаючі танки і рештки піхоти

вертались nach Osten.

(Ю. Андрухович)

Поети люблять оспівувати весну

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