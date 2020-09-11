Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом

У 2020 році День програміста святкують 12 вересня. Цього дня треба привітати знайомих і друзів, які працюють програмістами, з їхнім святом! До вашої уваги найкращі привітання для програмістів в картинках та листівках.

Не забудьте поздоровити рідних та друзів, які працюють в ІТ-сфері, з Днем програміста! Це подарує їм гарний настрій. Найкращі привітання з Днем програміста у картинках, а також прикольні листівки та смішні відкритки – у нашій підбірці від Радіо МАКСИМУМ!

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Картинки для привітання з Днем програміста 2020

Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код у твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, успіх і добробут.

Прикольні відкритки на День програміста

З Днем програміста! Бажаю цікавих і успішних розробок, а також постійного вдосконалення твоїх і так геніальних ідей. А над твоєю кармою нехай стоїть надійний захист від вірусу заздрості та бід, а в серці твоєму нехай діє програма вічного щастя і любові.

Гарні листівки з побажаннями програмісту

У століття технологій і прогресу ми особливо святкуємо день програмістів! Ви – люди, які завжди на крок попереду, створюєте нові програми, алгоритми, рішення! Бажаємо не зупинятися на досягнутому!

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