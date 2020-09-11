Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом

  • 19
12 вересня – День програміста - фото 1
12 вересня – День програміста

У 2020 році День програміста святкують 12 вересня. Цього дня треба привітати знайомих і друзів, які працюють програмістами, з їхнім святом! До вашої уваги найкращі привітання для програмістів в картинках та листівках.

Не забудьте поздоровити рідних та друзів, які працюють в ІТ-сфері, з Днем програміста! Це подарує їм гарний настрій. Найкращі привітання з Днем програміста у картинках, а також прикольні листівки та смішні відкритки – у нашій підбірці від Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Привітання з Днем програміста: прикольні побажання зі святом 12 вересня

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Картинки для привітання з Днем програміста 2020

Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424968
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424969

Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код у твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, успіх і добробут.

Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424967
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424966
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424965

Прикольні відкритки на День програміста

Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424958
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424959

З Днем програміста! Бажаю цікавих і успішних розробок, а також постійного вдосконалення твоїх і так геніальних ідей. А над твоєю кармою нехай стоїть надійний захист від вірусу заздрості та бід, а в серці твоєму нехай діє програма вічного щастя і любові.

Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424962
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424961
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424960

Гарні листівки з побажаннями програмісту

Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424953
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424954

У століття технологій і прогресу ми особливо святкуємо день програмістів! Ви – люди, які завжди на крок попереду, створюєте нові програми, алгоритми, рішення! Бажаємо не зупинятися на досягнутому!

Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424955
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424957
Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом - фото 424956

До теми: ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
  • 07 вересня, 21:26
  • 1024
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 7034
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 436
Загрузка...
Новини