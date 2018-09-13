Тест: наскільки ти програміст у душі?

Поки програмісти відходять від святкування 256-го дня в році, пропонуємо пройти тест на рівень IT у твоїй крові.

Дізнайся про себе щось нове: а раптом у світі ITшників тебе б не відрізнили від досвідченого програміста? :)

Читайте також: 7 фактів про українських ITшників, які змусять ними пишатися