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Тест: наскільки ти програміст у душі?

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Наскільки ти програміст у душі? - фото 1
Наскільки ти програміст у душі? / betanews.com

Поки програмісти відходять від святкування 256-го дня в році, пропонуємо пройти тест на рівень IT у твоїй крові.

Дізнайся про себе щось нове: а раптом у світі ITшників тебе б не відрізнили від досвідченого програміста? :)

Читайте також: 7 фактів про українських ITшників, які змусять ними пишатися

Джерело: Радіо Максимум
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