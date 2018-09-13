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Привітання з Днем програміста в Україні – прикольні побажання зі святом
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День програміста 2018 в Україні відзначають 13 вересня, у 256-й день року. Підготували прикольні привітання, вірші та поздоровлення для програмістів!
День програміста – це професійне свято програмістів, яке щороку відзначають у 256 день. Це особлива цифра для програмістів, адже воно відповідає кількості чисел, які можна показати у вигляді 8 бітів, які можуть мати значення 0 або ж 1, дозволяючи кодувати числа у двійковій системі.
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Щоправда, офіційно дата не визначена, але цей день святкують у багатьох країнах, приміром, Україні, Німеччині, США, Великій Британії, Польщі, Бразилії, Чехії, Франції та інших. Зібрали прикольні поздоровлення для програмістів, які можна надіслати у смс та картинках своїм знайомим, які працюють у цій сфері.
- Прикольні привітання з Днем програміста у прозі
- Привітання для айтішника у віршах
- Смс поздоровлення з Днем програміста
- Вітання з Днем програміста у картинках
Прикольні привітання з Днем програміста у прозі
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Вітаю з професійним святом – Днем програміста! Це свято ділить людство на такі 10 категорії: тих що розуміють двійкову систему числення, і тих що ні :)
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Сьогодні 256-й день роки – День програміста! Вітаю усіх хто вважає себе програмістом, навіть якщо Вашою єдиною програмою була "Hello, World!" :)
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Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код в твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров’я, успіх і благополуччя.
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Поздоровляю усіх колег с професійним святом – Днем програміста! Бажаю вам, щоб у ваших програмах було поменше помилок (особливо логічних), щоб робота була вам на радість, а у ваших сім'ях завжди було тепло та затишок. Нехай непростий шлях програміста буде вам по силам і на всі життєві труднощі та негаразди ви будете дивитись завжди іронічно та з посмішкою.
***
Шановний програміст! У 256-й день року (День програміста) бажаю тобі здійснення всіх заповітний мрій. Нехай найближчим часом ти напишеш видатну програму яка прославить твоє ім'я, а твоя фахова майстерність та клас, піднімуться на якісно новий рівень. Також бажаю, щоб у твоєму житті тебе завжди супроводжував тверезий аналітичний розум, залізна воля до перемоги та невтомне прагнення до самовдосконалення.
***
Вітаю програмістів з їх професійним святом: 256-м днем року!
Пропоную підняти келихи з цього приводу користуючись таким тостом:
За сі, за perl, за Unix-shell, За Windows, Гейтса та Intel , За скрипт, за байт, за Unicode, За Linux та "Hello, World!"
(Сеник Микола)
***
Привітання для айтішника у віршах
***
У століття високих технологій
Без нього не обійтися,
Програмісти щодня
Легше роблять нам життя!
Ми хочемо вас привітати
З цим святом, друзі,
Ми вам дуже вдячні,
Нам без вас вже не можна!
***
Ти по життю оптиміст.
Знаєш, як і що виправити.
Ти великий програміст,
І тебе я вітаю.
Хай все ладнається завжди,
І програми не підводять,
Не горять нехай дроти,
І взагалі, не буде горя.
***
Хай береже тебе доля,
Життя шлях хай буде чистим.
Вітаю я тебе
Нині з Днем всіх програмістів!
***
Пиши, пиши свої програми!
І клаву бий із завзятістю дятла,
І будь самим затребуваним,
І за труди зростає нехай плата!
А головне — завжди будь щасливий,
Кохання велике тобі в реалі!
Пароль постав з палкої пристрасті,
Щоб конкуренти не зламали!
***
Найгеніальнішого програміста вітаємо,
Нових відкриттів і перемог бажаємо,
Нехай буде світлою дорога завжди,
Посидючість, наполегливість хай допомагають.
Здоров'я міцного тобі бажаємо,
Нехай вірус знищить всі негоди,
Нехай життя завжди радує тебе,
Нехай доля дарує нагороди.
***
Смс поздоровлення з Днем програміста
***
Ніякий злобливий хакер
Не зламає твій характер!
Крутіше ти, ніж альпініст,
Друг надійний, програміст!
***
Шановні програмісти! Щиро вітаю Вас з Вашим професійним святом – Днем програміста, який відзначається 13 вересня, тобто на 256-й день року! У цей святковий для Вас день хочеться побажати Вам, щоб натхнення ніколи не залишало Вас, щоб у ваших творіннях (програмах) було поменше помилок, а вдячні користувачі Ваших програмних шедеврів завжди щедро оплачували Вашу працю!
***
З днем програміста!
В день програміста
бажаю тобі
Совісті чистої,
Успіху в боротьбі,
нових проектів
І нових програм!
Твій інтелект -
Справжній сезам!
***
Окремо я хочу привітати,
За безкорисливість похвалити,
Тих, хто готує фрі-програми,
Вони нам допомагають жити.
Нехай вам за Гейтсом не наздогнати,
Але в цьому щастя чи, друзі,
З вами талантом не зрівнятися,
З народом ви одна сім'я!
***
Програміст, прийшов твій день! Відірвися від коду. Знаєш, нам не лінь прочитати Для тебе і оду. Розвивайся і вчися, А адже це круто. Втілюй ідеї в життя, Приймаємо труд твій.
Вітання з Днем програміста у картинках
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