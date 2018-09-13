Привітання з Днем програміста в Україні – прикольні побажання зі святом

День програміста 2018 в Україні відзначають 13 вересня, у 256-й день року. Підготували прикольні привітання, вірші та поздоровлення для програмістів!

День програміста – це професійне свято програмістів, яке щороку відзначають у 256 день. Це особлива цифра для програмістів, адже воно відповідає кількості чисел, які можна показати у вигляді 8 бітів, які можуть мати значення 0 або ж 1, дозволяючи кодувати числа у двійковій системі.

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Щоправда, офіційно дата не визначена, але цей день святкують у багатьох країнах, приміром, Україні, Німеччині, США, Великій Британії, Польщі, Бразилії, Чехії, Франції та інших. Зібрали прикольні поздоровлення для програмістів, які можна надіслати у смс та картинках своїм знайомим, які працюють у цій сфері.

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Вітаю з професійним святом – Днем програміста! Це свято ділить людство на такі 10 категорії: тих що розуміють двійкову систему числення, і тих що ні :)

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Сьогодні 256-й день роки – День програміста! Вітаю усіх хто вважає себе програмістом, навіть якщо Вашою єдиною програмою була "Hello, World!" :)

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Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код в твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров’я, успіх і благополуччя.

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Поздоровляю усіх колег с професійним святом – Днем програміста! Бажаю вам, щоб у ваших програмах було поменше помилок (особливо логічних), щоб робота була вам на радість, а у ваших сім'ях завжди було тепло та затишок. Нехай непростий шлях програміста буде вам по силам і на всі життєві труднощі та негаразди ви будете дивитись завжди іронічно та з посмішкою.

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Шановний програміст! У 256-й день року (День програміста) бажаю тобі здійснення всіх заповітний мрій. Нехай найближчим часом ти напишеш видатну програму яка прославить твоє ім'я, а твоя фахова майстерність та клас, піднімуться на якісно новий рівень. Також бажаю, щоб у твоєму житті тебе завжди супроводжував тверезий аналітичний розум, залізна воля до перемоги та невтомне прагнення до самовдосконалення.

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Вітаю програмістів з їх професійним святом: 256-м днем року!

Пропоную підняти келихи з цього приводу користуючись таким тостом:

За сі, за perl, за Unix-shell, За Windows, Гейтса та Intel , За скрипт, за байт, за Unicode, За Linux та "Hello, World!"

(Сеник Микола)

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У століття високих технологій

Без нього не обійтися,

Програмісти щодня

Легше роблять нам життя!

Ми хочемо вас привітати

З цим святом, друзі,

Ми вам дуже вдячні,

Нам без вас вже не можна!

***

Ти по життю оптиміст.

Знаєш, як і що виправити.

Ти великий програміст,

І тебе я вітаю.

Хай все ладнається завжди,

І програми не підводять,

Не горять нехай дроти,

І взагалі, не буде горя.

***

Хай береже тебе доля,

Життя шлях хай буде чистим.

Вітаю я тебе

Нині з Днем всіх програмістів!

***

Пиши, пиши свої програми!

І клаву бий із завзятістю дятла,

І будь самим затребуваним,

І за труди зростає нехай плата!

А головне — завжди будь щасливий,

Кохання велике тобі в реалі!

Пароль постав з палкої пристрасті,

Щоб конкуренти не зламали!

***

Найгеніальнішого програміста вітаємо,

Нових відкриттів і перемог бажаємо,

Нехай буде світлою дорога завжди,

Посидючість, наполегливість хай допомагають.

Здоров'я міцного тобі бажаємо,

Нехай вірус знищить всі негоди,

Нехай життя завжди радує тебе,

Нехай доля дарує нагороди.

***



***

Ніякий злобливий хакер

Не зламає твій характер!

Крутіше ти, ніж альпініст,

Друг надійний, програміст!

***

Шановні програмісти! Щиро вітаю Вас з Вашим професійним святом – Днем програміста, який відзначається 13 вересня, тобто на 256-й день року! У цей святковий для Вас день хочеться побажати Вам, щоб натхнення ніколи не залишало Вас, щоб у ваших творіннях (програмах) було поменше помилок, а вдячні користувачі Ваших програмних шедеврів завжди щедро оплачували Вашу працю!

***

З днем програміста!

В день програміста

бажаю тобі

Совісті чистої,

Успіху в боротьбі,

нових проектів

І нових програм!

Твій інтелект -

Справжній сезам!

***

Окремо я хочу привітати,

За безкорисливість похвалити,

Тих, хто готує фрі-програми,

Вони нам допомагають жити.

Нехай вам за Гейтсом не наздогнати,

Але в цьому щастя чи, друзі,

З вами талантом не зрівнятися,

З народом ви одна сім'я!

***

Програміст, прийшов твій день! Відірвися від коду. Знаєш, нам не лінь прочитати Для тебе і оду. Розвивайся і вчися, А адже це круто. Втілюй ідеї в життя, Приймаємо труд твій.

Привітання програміста з його днем

Вірш про програміста

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