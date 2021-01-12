Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки

12 січня світ відзначає Міжнародний День дочки 2021. Це популярне сімейне свято є ще одним приводом для батьків привітати своїх доньок та приділити їм максимум уваги. Ось найкращі привітання і картинки для ваших найдорожчих дівчаток!

Найкращим подарунком у День доньки для вашої дівчинки стане спільне проведення часу, адже діти потребують уваги (у будь-якому віці), яку іноді батькам так складно приділяти достатньою мірою. Навіть дорослим дочкам буде приємно отримати від вас привітання та слова любові й підтримки.

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Зібрали найкращі вітальні картинки українською мовою, які потішать ваших дітей:

ГАРНІ КАРТИНКИ З ДНЕМ ДОНЬКИ 2021

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ЛИСТІВКИ З ПОБАЖАННЯМИ ДОНЬЦІ

ПРИКОЛЬНІ ВІДКРИТКИ В ДЕНЬ ДОЧКИ

АНІМАЦІЙНІ ГІФКИ ДЛЯ ПРИВІТАННЯ В ДЕНЬ ДОЧКИ

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