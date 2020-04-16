Картинки з Чистим четвергом 2020: листівки та відкритки для привітання

Цьогоріч християни відзначають Чистий (Страсний) четвер 16 квітня. Привітайте своїх знайомих та близьких з цим днем – усім вірянам буде приємно отримати поздоровлення з Чистим четвергом!

Чистий четвер у 2020 році припадає на 16 квітня. У цей день заведено очищати свій дім та тіло водою, яку вважають цілющою в цей день.

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Коли не всі друзі та рідні поруч, можна привітати їх з Чистим четвергом у картинках. Підготували для вас вітальні картинки, листівки та відкритки на свято: ці вітання на українській мові точно стануть вам у пригоді!

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Картинки з Чистим четвергом 2020

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У чистий четвер бажаю всім бути чистими й тілом, і душею, жити у мирі та не робити зла, бути добріше, терпиміше, мудріше і ніжніше!

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Нехай цей Чистий четвер буде "чистим" з усіх боків! Бажаю чистоти в будинку, у вчинках, в серце, в думках і в усьому, що вас оточує! Нехай щастя, добро і любов щодня заповнюють ваше життя!

Гарні відкритки на свято Чистий четвер

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Сьогодні день святий та великий, сьогодні душею і тілом очищаються люди. Вибачте ворогам, відпустіть все зло. Молитвою вшануйте Христа, приберіть свої будинки. Нехай у вашу душу увійде святе світло, спокоєм нехай вмиється серце. Творіть добро, і воно завжди повернеться до вас у багато разів більшою часткою. Добробуту і найсильніших ангелів хоронителів вам на захист!

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Вітаю з чистим четвергом! Бажаю чистоти всюди: і в думках, і в будинку, і в серці! Нехай життя буде довгим і щасливим, а невдачі, прикрощі та біди хай завжди обходять стороною!

Вітальні листівки на Чистий четвер

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Бажаю навести порядок не лише у себе в будинку, але й у власній душі, серці та голові. Розкласти все в житті по поличках, непотрібне викинути, важливе висунути на перше місце, чуже повернути, віддати всі борги. Нехай ваше життя буде дуже чистим. Нехай в ньому буде тільки найважливіше, що робить життя прекраснішим, добрішим, щасливішим та успішнішим. Нехай Бог благословить вас на правильні великі вчинки, простить гріхи та допоможе у важкій ситуації. З Чистим четвергом!

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В цей Чистий четвер бажаємо вам зробити покаяння і неспішно підготуватися до Святого Причастя!

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