Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи

Ми порівняли акторів серіалу "Дуже дивні справи" з тим, як вони виглядали у першому сезоні. Відмінність між тоді й зараз разюча – подивіться і ви.

Всі серіаломани зараз обговорюють третій сезон серіалу про дітей і таємничі події в місті Хокінс. "Дуже дивні справи" розпочався у 2016 році. Ніби не так давно, але головні герої у серіалі – діти, тому за ці роки вони істотно змінилися. Порівняймо головних героїв "Дуже дивних справ" і акторів, які грають їх у першому сезоні з ними у 2019 році.

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Міллі Боббі Браун (у серіалі – Одинадцять)

Фін Вулфард (у серіалі – Майк Вілер)

Ноа Шнапп (у серіалі – Вілл Баєрс) Гейтен Матараццо (у серіалі – Дастін Гендерсон) Седі Сінк (у серіалі Макс Мейфілд) Калеб Маклафлін (у серіалі – Лукас Сінклер) Пріа Фергюсон (у серіалі – Еріка Сінклер) Наталія Дайер (у серіалі – Ненсі Вілер) Чарлі Гітон (у серіалі – Джонатан Баєрс) Дайкр Монтгомері (у серіалі – Біллі Гарґроув) Джо Кірі (у серіалі – Стів Гаррінґтон) Девід Гарбор (у серіалі – Джим Гоппер) Вайнона Райдер (у серіалі – Джойс Баєрс)