Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи

  • 61
як зараз виглядають актори серіалу Дуже дивні справи - фото 1
як зараз виглядають актори серіалу Дуже дивні справи

Ми порівняли акторів серіалу "Дуже дивні справи" з тим, як вони виглядали у першому сезоні. Відмінність між тоді й зараз разюча – подивіться і ви.

Всі серіаломани зараз обговорюють третій сезон серіалу про дітей і таємничі події в місті Хокінс. "Дуже дивні справи" розпочався у 2016 році. Ніби не так давно, але головні герої у серіалі – діти, тому за ці роки вони істотно змінилися. Порівняймо головних героїв "Дуже дивних справ" і акторів, які грають їх у першому сезоні з ними у 2019 році.

І ще: Серіал "Дуже дивні справи" отримає власну гру: відео

Міллі Боббі Браун (у серіалі – Одинадцять)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341500

Фін Вулфард (у серіалі – Майк Вілер)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341504

Ноа Шнапп (у серіалі – Вілл Баєрс)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341501

Гейтен Матараццо (у серіалі – Дастін Гендерсон)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341506

Седі Сінк (у серіалі Макс Мейфілд)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341510

Калеб Маклафлін (у серіалі – Лукас Сінклер)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341508

Пріа Фергюсон (у серіалі – Еріка Сінклер)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341499

Наталія Дайер (у серіалі – Ненсі Вілер)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341507

Чарлі Гітон (у серіалі – Джонатан Баєрс)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341503

Дайкр Монтгомері (у серіалі – Біллі Гарґроув)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341505

Джо Кірі (у серіалі – Стів Гаррінґтон)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341502

Девід Гарбор (у серіалі – Джим Гоппер)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341498

Вайнона Райдер (у серіалі – Джойс Баєрс)

Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи - фото 341509

До теми: Дуже дивні справи 3 сезон: дивитись онлайн всі серії серіалу 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2133
Як будуть виглядати українські політики у старості: фото з FaceApp
  • 15 липня, 18:00
  • 1939
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 556
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз