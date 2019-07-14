Бійцівський клуб: як змінилися улюблені герої фільму за 20 років!

Бійцівський клуб – класика 1999 року, знята Девідом Фітчером. Геніальний фільм-трилер щорічно займає високі позиції в різних рейтингах. Погляньмо, як змінилися за 20 років зірки стрічки!

Саме ця картина за версією багатьох видань і авторитетних кінокритиків стала найбільш культовим фільмом кінця 90-х. Нумо розглянемо акторів, що зіграли у фільмі головні ролі, і їх персонажів, а також дізнаємося, який вплив на їх кар'єри зробила участь у картині.

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Едвард Нортон і Оповідач

Чак Паланік напише продовження Бійцівського клубу

Актор Едвард Нортон для отримання ролі схуд на 10 кг. До цього у нього були зйомки в іншому фільмі, для якого він спеціально набирав вагу. Образ оповідача, який дістався Нортону, могли зіграти актори Шон Пенн або Метт Деймон. Оповідач – типовий тридцятирічний яппі, який працює на автомобілебудівну корпорацію. Чоловіка можна назвати побутовим конформістом, він ретельно обставляє свою квартиру, стежить за модою, постійно розглядає рекламні каталоги і купує нові речі. Оповідач приходить на збори хворих на рак, де з'являється Марла – такий самий енергетичний вампір, як і він. Після повернення з відрядження він знайомиться з Тайлером Дерденом – миловаром з незвичайними поглядами...

Едвард отримав світову популярність саме завдяки своїй ролі в Бійцівському клубі. Дебют актора в кінематографі відбувся в 1996 році. За першу ж свою роль соціопата у фільмі Первісний страх Едвард отримав Золотий глобус і був номінований на Оскар.

Едвард Нортон 2019

Бред Пітт і Тайлер Дерден

Актор Бред Пітт перед зйомками зняв коронку з переднього зуба, щоб видно було його відколотий зуб. Актор вважав, що саме таким має бути його персонаж.

Тайлер Дерден

Тайлер був таким собі відгалуженням особистості головного героя. Він був психом, зі своєю філософією життя і підштовхував оточуючих до саморуйнування. На момент зйомок, акторові Бреду Пітту було 35 років.

Учасник Бійцівського клубу

Початок 2000-х ознаменувався для актора низкою успішних картин: "Великий куш" (2000) Гая Річі, "11 друзів Оушена" (2001) Стівена Содерберга, спільна робота з Джулією Робертс у картині "Мексиканець" (2001) Гора Вербінські, "Шпигунські ігри" (2001) Тоні Скотта. Перевівши подих і, знявшись в декількох посередніх картинах, актор видає ще одну порцію чудових робіт: Ахілл у фільмі "Троя" (2004), вибуховий дует з однією з найкрасивіших голлівудських актрис, Анджеліною Джолі в картині "Містер і місіс Сміт" (2005 ), а також ролі в картинах "Вавилон" (2006), "13 друзів Оушена" (2007). У 2008 році Бред номінувався на "Оскар" за головну роль в дивовижному фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". Зараз Пітт продовжує активно працювати.

Бред Пітт 2019

Хелена Бонем Картер і Марла

Марла

Актрисі дісталася роль Марли Сінгер. У неї не було ніяких проблем зі здоров'ям, але при цьому вона вважала за краще відвідувати різні клуби підтримки. На зйомках Хелена Бонем Картер ходила у взутті на високій платформі, щоб гармонійно виглядати в кадрі з партнерами, які на 20-25 см вищі за неї.

Якби роль Марли не грала Хелена Бонем Картер, глядачі побачили б на її місці Різ Візерспун (яка відмовилася від цієї ролі через її похмурість), Сару Мішель Геллар (вона не змогла порушити контракт з серіалом, в якому тоді знімалася), а також Кортні Лав або Вайнону Райдер.

Хелена Бонем Картер

Зараз актрисі 53 роки і її також можна побачити в картині 8 подруг Оушена.

Джаред Лето і Янгольське личко

Такого Джареда Лето ви ще не бачили

Незрівнянний Джаред Лето зіграв роль безіменного учасника клубу на прізвисько Ангельське личко. Цей яскравий блондин миготить ще в перших кадрах, що показують зустрічі бійцівського клубу. Надалі він стає одним з учасників проєкту Розгром.

Джаред Лето 2019

Зараз акторові 47 років, і його ми можемо побачити в ролі Джокера в Загоні самогубців 2.

Зак Греньє і начальник відділу

Все своє дитинство актор провів у нескінченних переїздах. До того, як він закінчив школу, сім'я переїжджала з місця на місце 18 разів. Їздити йому так набридло, що він зі своєю дружиною Лінн і п'ятьма кішками міцно осів у Нью-Йорку, де вже живе впродовж 16 років.

Кадр з фільму Бійцівський клуб

Гра його зацікавила ще в школі, де він брав участь у постановці Шекспірівських п'єс, а потім подався на сцену. У 1999 році отримав премію Джозефа Джефферсона за театральну постановку. У вільний час Зак Греньє очолює центр з роботи з безхатченками.

Зак Греньє

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