Карпати засипало снігом в останній день весни: фото

Карпати засипало снігом 31 травня. У мережі з'явилися незвичайні знімки гірських схилів з білосніжними покривами на тлі туманного неба. Фото опублікували на сторінці "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook.

У Карпати раптово повернулася зима. "Увага! Значне погіршення погодних умов у високогір'ї. Станом на 7:30 31.05.2020 на г. Піп-Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 20 м. Падає сніг. Вітер південно-західний, 14-15 м/с. Пориви до 20. Температура повітря -4°С", – йдеться у повідомленні.

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Вчора погодні умови були не набагато кращими. Відзначається також, що протягом кількох останніх днів в Карпатах помічають таке атмосферне явище як туман.

"За станом на 08:00 30.05.2020 в г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 м. Вітер північно-західний 5-7 м/с. Температура повітря -1°С", – зазначено у дописі.

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