Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни

  • 82
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

31 травня в Україні визначатиме погоду циклон, тож у більшості областей дощитиме. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

31 травня, у неділю, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"31-го травня дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей України. Трохи розтягне в неділю хмари на Півночі, через Черкащину на Одещину можна прогулятися, але не без парасолі. Температура повітря очікується +16+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів, у західній частині буде найпрохолодніше, +12+16 градусів", – додала вона.

У Києві 31 травня також очікується волога погода, а температура вдень сягне +16.

Прогноз погоди на 31 травня у містах України:

Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни - фото 407261
  • Ужгород +16+18
  • Львів +14+16
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +21+23
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +20+22
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +21+23

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1439
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 29392
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 689
Загрузка...
Новини