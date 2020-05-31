Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни

31 травня в Україні визначатиме погоду циклон, тож у більшості областей дощитиме. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

31 травня, у неділю, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"31-го травня дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей України. Трохи розтягне в неділю хмари на Півночі, через Черкащину на Одещину – можна прогулятися, але не без парасолі. Температура повітря очікується +16+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів, у західній частині буде найпрохолодніше, +12+16 градусів", – додала вона.

У Києві 31 травня також очікується волога погода, а температура вдень сягне +16.

Прогноз погоди на 31 травня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +14+16

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +14+16

Вінниця +16+18

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +20+22

Одеса +21+23

Херсон +21+23

Сімферополь +21+23

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +20+22

Дніпро +19+21

Запоріжжя +20+22

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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