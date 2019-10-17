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Кардіологи назвали корисні напої для здоров'я серця

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Смачні напої - фото 1
Смачні напої / zira

Серце необхідно підтримувати в хорошому стані, адже від його здоров'я залежить функціонування всіх інших органів. Фахівці розповіли про напої, які є найкориснішими для здоров'я серця.

Вода

Від її нестачі можуть бути різні проблеми, в тому числі збільшується ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інших захворювань серцево-судинної системи. Без води кров починає густіти, а це збільшує навантаження на серце, що і викликає всі проблеми зі здоров'ям.

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Зелений і чорний чай

Як відомо, в зеленому чаї дуже багато антиоксидантів, які є захисниками від запальних процесів. Також вони створюють перешкоди в утворенні вільних радикалів, захищаючи від онкологічних хвороб і серцево-судинних недуг.

Гранатовий сік

У гранатовому соку безліч антиоксидантів, що робить напій вкрай корисним для здоров'я серця. Виявляється, цей напій перевершує за своєю користю навіть зелений чай і червоне вино. Також з його допомогою можна знизити артеріальний тиск, привести нерви в порядок, поліпшити кровообіг.

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Гранатовий сік

Компот із сухофруктів

Сухофрукти дуже корисні для серця. Найефективнішими є курага і родзинки. Напій можна приготувати в будь-яку пору року, що робить його дуже зручним. Також можна назвати корисним компот з груш і яблук, бо саме він знижує артеріальний тиск.

Кава

Кава є напоєм, який мало не рятує людські життя. Завдяки її споживанню можна знизити ризик розвитку інсульту та інфаркту на 20-40 відсотків. Але вчені радять не пити більше 4 горнят кави на день.

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Кава

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Джерело: webmd
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