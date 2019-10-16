Ці популярні напої здатні продовжити життя

Вчені настійно рекомендують включити у свій раціон харчування ці дев'ять напоїв.

Важливо не тільки, скільки ми п'ємо, а що ми п'ємо. Крім чистої води, 2,5 літри якої необхідно випивати щодня, вчені рекомендують включити у свій раціон харчування дев'ять напоїв, що містять безліч вітамінів і корисних речовин.

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М'ятний чай знімає втому, зміцнює сон, нормалізує травлення і тонізує. Зелений чай, що містить антиоксиданти і флавоноїди, зміцнює серцево-судинну систему і кістки, надійно захищає від раку.

Соєве молоко рясніє амінокислотами, бореться з поганим холестерином. Молоко з невеликим відсотком жирності багате кальцієм, тваринними білками, а також вітаміном D. Томатний сік містить лікопен, що допомагає боротися з онкологічними захворюваннями. Апельсиновий сік зміцнює імунітет, заряджає бадьорістю, знімаючи втому.

Соєве молоко

Журавлинний морс багатий бензойною кислотою, завдяки чому впливає на організм як антибіотик. Какао і гарячий шоколад, стимулюючи вироблення гормонів щастя, ендорфінів, піднімуть настрій, а також позбавлять головного болю. Вітграс – сік, приготований з паростків пшениці, багатий мінералами і вітамінами.

Вітграс

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