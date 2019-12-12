JULIK – Вино: слухайте драйвову пісню популярного співака

Шоумен JULIK, після тривалого затишшя повертається з новим музичним звучанням. Увесь час артист працював над створенням альбому, саме трек "Вино" буде одним з перших у ньому. Слухайте разом із нами новинку та налаштовуйтесь на позитивний лад!

На нову пісню від JULIK фанатам довелося добряче зачекатися, але воно було того варте. Композиція "Вино" однозначно засяде вам у голові, тож будьте готовими до цього!

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"Ідея пісні спала на думку швидко, але як правило, до свого продукту руки доходять в останню чергу, тому й продакшн цього треку тягнувся доволі довго", – зізнався артист.

Якщо розбирати текст пісні дослівно, то у ній описана історія людини, якій у цьому випадку, вино допомогло відкрити емоції та налаштуватись на гарний вечір Насправді, посил треку, кардинально інший, і він аж ніяк не пропагує алкоголізм! Він полягає у тому, що іноді потрібно вміти відкинути усі проблеми, зарядитися позитивним настроєм та бути відкритим.

JULIK – Вино – слухайте нову драйвову пісню:

Саме у зимовий період і народилися рядки приспіву, а це час глінтвейну (сміється)! У цей час треба зігрівати себе гарячими емоціями і танцями, про що власне і пісня!, – додав Julik.

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ ВИНО

Строгими кроками, йду одиноко я

Буде глибокою ніч моя

Я уявляю це, тіло, як не моє

Ніч буде довгою, знаю я

Піднімаю руки, ці знайомі звуки оживають

Та в голову влізають

Приспів:

Бо вино, в мою голову зайшло

Як слова, як газована вода

Це воно, розбудило понесло

Музика, така сильна і п’янка

Настрій запалений, все стає правильним

Розум затьмарений, в цей момент

Міняю правила, ніч мене звабила

Тіло моє лише інструмент

Приспів:

Бо вино, в мою голову зайшло

Як слова, як газована вода

Це воно, розбудило понесло

Музика, така сильна і п’янка

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