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Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака

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Співак JULIK відзначає день народження - фото 1
Співак JULIK відзначає день народження

23 січня свій день народження святкує Назарій Гук, якого всі знають під псевдонімом JULIK. Сьогодні українському шоумену та співаку – 30! З цієї нагоди пропонуємо вам насолодитися найкращими його треками, а також переглянути світлини, якими він ділиться у мережі.

Сьогодні, 23 січня, свій день народження відзначає позитивний і яскравий співак JULIK.

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Зауважимо, що армія відданих шанувальників люблять артиста не лише за його творчість, а й за простоту та максимальну відкритість. Це він, до слова, регулярно доводить на своїй сторінці в інстаграмі, де ділиться зі своїми прихильниками милими та кумедними світлинами зі свого життя. Пропонуємо переглянути найцікавіші з них:

Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака - фото 381554

Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака - фото 381555

Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака - фото 381556

Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака - фото 381557

Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака - фото 381558

Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака - фото 381559

Шоумен JULIK святкує день народження: найкращі фото та пісні співака - фото 381560

Наразі JULIK – самостійний артист, який упевнено крокує до своєї мети. А вона у нього проста: дарувати якомога більшій частині світу свій заряд і позитив!

У творчому доробку шоумена чимало хітових пісень, які наспівують не лише його віддані прихильники, а й ті, хто бодай раз почув їх на радіохвилях. "Не зупиняйся", "Щастя" та "Вино" дарують настрій, а також заряджають позитивом на весь день. Також JULIK відомий своїми реміксами на пісні українських артистів!

Слухайте найкращі треки JULIK:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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