Карантин з користю: британські кліматологи запропонували допомогти науці

Вчені з Університету Редінга запропонували британцям допомогти науці. Всі бажаючі можуть взяти участь у проєкті з оцифрування старих метеорологічних спостережень.

Кліматологи планують оцифрувати дані, зібрані з 1820-х по 1950-і роки.

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Зараз велика частина багаторічних спостережень за температурою і опадами на території Великобританії зберігається у вигляді паперового архіву. Добровольцям пропонується внести дані зі сканів в електронні таблиці.

"Ці записи допоможуть вченим краще зрозуміти, як і чому кількість опадів так сильно варіюється в різних місцях по всій Великобританії. Зараз велика частина населення стикається з тривалими періодами самоізоляції через Covid-19. У них з'явився шанс стати частиною серйозного наукового проєкту і отримати можливість відволіктися", – зазначив Ед Хокінс, професор кліматології в Національному центрі атмосферних наук і Університеті Редінга.

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