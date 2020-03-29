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Археологи знайшли бивень мамонта завдовжки 2,5 метра

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Мамонти - фото 1
Мамонти / thehistoryblog

Науковці знайшли бивень мамонта під час розкопок поблизу міста Регенсбург у Баварії. Знахідка має довжину 2,45 метра.

Найважливіше у знахідці – це довжина.

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Адже рештки мамонтів зустрічаються частіше, а от непошкоджені, довгі бивні – вкрай рідкісні. Археологи припускають, що знахідка належала самцю мамонта. Крім того, поблизу бивня археологи знайшли кістку, розміром 30 на 70 сантиметрів, яка також, імовірно, належала мамонтові. Утім незрозуміло, чи йдеться про одну й ту ж саму тварину.

Згідно з даними археологів, мамонти жили на терені Баварії приблизно до 20 тисяч років тому.

Археологи знайшли бивень мамонта завдовжки 2,5 метра - фото 394799

Археологи знайшли бивень мамонта завдовжки 2,5 метра - фото 394800

Археологи знайшли бивень мамонта завдовжки 2,5 метра - фото 394801

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Джерело: thehistoryblog
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