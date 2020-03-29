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Археологи знайшли бивень мамонта завдовжки 2,5 метра
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Науковці знайшли бивень мамонта під час розкопок поблизу міста Регенсбург у Баварії. Знахідка має довжину 2,45 метра.
Найважливіше у знахідці – це довжина.
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Адже рештки мамонтів зустрічаються частіше, а от непошкоджені, довгі бивні – вкрай рідкісні. Археологи припускають, що знахідка належала самцю мамонта. Крім того, поблизу бивня археологи знайшли кістку, розміром 30 на 70 сантиметрів, яка також, імовірно, належала мамонтові. Утім незрозуміло, чи йдеться про одну й ту ж саму тварину.
Згідно з даними археологів, мамонти жили на терені Баварії приблизно до 20 тисяч років тому.
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