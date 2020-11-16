Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 16 листопада: в Україні виявлено 545 689 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 832​​​ нових випадки COVID-19. Станом на ранок 16 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 9 173 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 624 656 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 545 689 Одужали 244 197​ Померли 9 697​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (51 499) та у Харківській області (48 179). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 13 948 Волинська область 18 936 Дніпропетровська область 22 069 Донецька область 17 201 Житомирська область 22 847 Закарпатська область 19 559 Запорізька область 19 291 Івано-Франківська область 28 440 Кіровоградська область 3 710 Київ 51 499 Київська область 25 141 Львівська область 37 466 Луганська область 5 169 Миколаївська область 12 633 Одеська область 33 415 Полтавська область 15 262 Рівненська область 25 210 Сумська область 18 324 Тернопільська область 23 757 Харківська область 48 179 Херсонська область 7 126 Хмельницька область 23 136 Чернівецька область 28 336 Черкаська область 13 478 Чернігівська область 11 557

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-11-2020:

Захворіли 54 364 912 Одужали 34 958 31 Померли 1 316 932 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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