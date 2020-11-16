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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 16 листопада: в Україні виявлено 545 689 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 9 832​​​ нових випадки COVID-19. Станом на ранок 16 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 9 173 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 624 656 результатів тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада - фото 435242

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 545 689
Одужали 244 197​
Померли 9 697​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (51 499) та у Харківській області (48 179). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 13 948

Волинська область

 18 936

Дніпропетровська область

 22 069

Донецька область

 17 201

Житомирська область

 22 847

Закарпатська область

 19 559

Запорізька область

 19 291

Івано-Франківська область

 28 440

Кіровоградська область

 3 710

Київ

 51 499

Київська область

 25 141

Львівська область

 37 466

Луганська область

 5 169

Миколаївська область

 12 633

Одеська область

 33 415

Полтавська область

 15 262

Рівненська область

 25 210

Сумська область

 18 324

Тернопільська область

 23 757

Харківська область

 48 179

Херсонська область

 7 126

Хмельницька область

 23 136

Чернівецька область

 28 336

Черкаська область

 13 478

Чернігівська область

 11 557

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-11-2020:

Захворіли

54 364 912
Одужали

34 958 31
Померли

1 316 932

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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