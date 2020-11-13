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Як відвідування ресторанів впливає на поширення COVID-19

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / bzh

Дослідники зібрали анонімні дані про розташування телефонів майже 100 мільйонів американців, щоб з'ясувати, як часто вони відвідували ресторани, спортзали і кафе під час пандемії. Вони також оцінили, як довго людина була в таких місцях і яка була площа приміщення.

Зіставивши ці дані з кількістю підтверджених випадків COVID-19, вчені змогли оцінити, як переміщення людей впливають на статистику захворюваності.

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Комп'ютерне моделювання показало, що до 85% випадків інфікування на коронавірус припадає лише на 10% громадських місць. Як правило, це невеликі приміщення, де люди збираються на тривалий час. "Наша модель передбачає, що якщо люди не будуть залишатися вдома або дотримуватися соціальної дистанції, то через один місяць третина всього населення буде інфікована", – розповів один з авторів дослідження.

Розрахунки фахівців показали, що, якщо ресторани прийматимуть тільки 20% відвідувачів (від своєї звичайної заповнюваності), кількість нових випадків коронавірусу знизиться майже на 80%.

Як відвідування ресторанів впливає на поширення COVID-19 - фото 434859

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Джерело: wired
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