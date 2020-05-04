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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 4 травня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 4 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 4 травня: в Україні виявлено 12 331 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 4 травня - фото 401709

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 418 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 546 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 32 270 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 12 331
Одужали 1619
Померли 303

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 887) та в місті Києві (1 535). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 436

Волинська область

 340

Дніпропетровська область

 460

Донецька область

 81

Житомирська область

 430

Закарпатська область

 531

Запорізька область

 285

Івано-Франківська область

 984

Кіровоградська область

 401

Київ

 1 535

Київська область

 853

Львівська область

 506

Луганська область

 37

Миколаївська область

 161

Одеська область

 427

Полтавська область

 227

Рівненська область

 750

Сумська область

 112

Тернопільська область

 896

Харківська область

 361

Херсонська область

 139

Хмельницька область

 116

Чернівецька область

 1 887

Черкаська область

 312

Чернігівська область

 64

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-05-2020:

Захворіли 3 506 924
Одужали 1 125 255
Померли 247 473

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 4 травня - фото 401444

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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