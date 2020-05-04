Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 4 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 4 травня: в Україні виявлено 12 331 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 418 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 546 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 32 270 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 12 331 Одужали 1619 Померли 303

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 887) та в місті Києві (1 535). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 436 Волинська область 340 Дніпропетровська область 460 Донецька область 81 Житомирська область 430 Закарпатська область 531 Запорізька область 285 Івано-Франківська область 984 Кіровоградська область 401 Київ 1 535 Київська область 853 Львівська область 506 Луганська область 37 Миколаївська область 161 Одеська область 427 Полтавська область 227 Рівненська область 750 Сумська область 112 Тернопільська область 896 Харківська область 361 Херсонська область 139 Хмельницька область 116 Чернівецька область 1 887 Черкаська область 312 Чернігівська область 64

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-05-2020:

Захворіли 3 506 924 Одужали 1 125 255 Померли 247 473 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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