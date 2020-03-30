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Карантин Коронавірус

Карантин у Львові посилили: які нові заборони введено в місті

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Карантин у Львові посилили: які нові заборони введено в місті - фото 1

У Львівській міській раді повідомили про зміну правил карантину. Відтепер у місті Лева введені нові заборони та обмеження, яких мають дотримуватись жителі.

На засіданні 30 березня міська комісія Львова з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила відновити роботу оптикам, сервісним центрам мобільних операторів та компаніям із ремонту комп'ютерної техніки.

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Водночас правила карантину для львів'ян зробили більш жорсткими. Тепер у місті заборонено:

  • Користуватись дитячими та спортивними майданчиками (каратиметься штрафами);
  • Вживати їжу і напої у парках і скверах;
  • Заходити у громадський транспорт та громадські заклади (супермаркети, ринки тощо) без масок.

Мерія також рекомендує магазинам перейти на безготівкову оплату, а людям, які виходять на вулицю, мати із собою документи.

Наразі в Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 64 пацієнти з підозрою на коронавірус. Лабораторно підтверджено захворювання у 5 мешканців Львівщини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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