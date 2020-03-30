Іллю Ємця звільнили з посади міністра охорони здоров'я, але нового не призначили

Верховна Рада підтримала звільнення очільника Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця, який пробув на посаді менше ніж місяць. Проте депутати не проголосували за призначення новим главою МОЗ Максима Степанова.

Ініціатором проєкту постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського став прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відставку першого підтримав 271 народний депутат, а відставку глави Мінфіну – 249.

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Водночас депутати провалили голосування за призначення нових міністрів, не підтримавши ні кандидатуру Максима Степанова на посаду голови МОЗ (217 голосів із необхідних 226), ні Сергія Марченка (223 голоси) на міністра фінансів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відкликав свого листа з проханням призначити міністром енергетики Ольгу Богуславець.

Таким чином, наразі ці три міністерства залишилися без керівників.

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