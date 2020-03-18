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Карантин Коронавірус

Карантин у Києві: фото гігантського затору на мосту Метро шокувало мережу

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Пробки у Києві - фото 1
Пробки у Києві / Facebook

Мережу обурив знімок величезного корка на мосту Метро в Києві. Судячи з фото, люди, попри карантин через поширення коронавірусу, вирушили на роботу і по своїх справах.

За словами автора знімка Олексія Давиденка, кадр був зроблений 18 березня о 9 годині ранку. Затор простягнувся саме у бій правого берега.

І ще: Чим дістатися на роботу без метро: список маршрутів Києва

"Загадкові люди. Коли ви через тиждень будете питати у влади, звідки у нас десятки тисяч хворих, просто згадайте це фото і те, що ви без потреби, всупереч рекомендаціям лікарів і влади, поїхали всі разом у справах в місто," – розгнівано прокоментував фото автор.

Чоловік підкреслив, що зараз влада міста і країни будь-якими способами намагаються стримати захворюваність і смертність, мінімізувати наслідки. Водночас нагадаємо, що у Києві закрили метро та обмежили перебування людей у громадському транспорті. А от обмежень щодо використання особистих автівок немає.

Карантин у Києві: фото гігантського затору на мосту Метро шокувало мережу - фото 392834

Читайте також: Львівське метро закривають: Притула дотепно потролив новий фейк росЗМІ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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